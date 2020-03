Strategic Command - World War 1: Aktueller Patch mit Bonus-Kampagne

PC

Mit dem Patch 1.01.04 hat Fury Software seinem aktuellen Titel Strategic Command - World War 1 kürzlich eine zusätzliche Bonus-Kampagne mit dem Titel „1914 March to Paris“ hinzugefügt. Im Vergleich zu den strategischen Hauptkampagnen (vorgestellt in Ausgabe 73 der Exklusiv-Serie Jörgspielt) ist March to Paris abweichend eine auf operativem Level zu spielende Kurzkampagne, die den ersten Kriegssommer an der Westfront wiederspiegelt.

Frankreich, Großbritannien und auf der anderen Seite Deutschland versuchen dabei die Gegenseite in einem schnellen Kriegsverlauf niederzuringen, was ihren historischen Vorbildern bekanntlich trotz aller Anstrengungen mit den bekannten Folgen beidseitig nicht gelungen war.

Ansonsten wurde mit dem neuen Patch der Schwerpunkt insbesondere auf die übersetzten Texte gelegt, so dass diverse Textfehler beseitigt und die allgemeine Darstellung von überlangen Texten optimiert worden sein soll. Die Links zum Patch samt Changelog und der Gratis-Kampagne findet ihr unter dieser News bei den Quellenangaben.