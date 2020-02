Teaser In dieser Jörgspielt-Folge widmet sich der namensgebende Autor der bekanntlich unbesiegbaren österreich-ungarischen Flotte, einem nahezu komplett armeegefüllten Frankreich und anderen Auffälligkeiten.

Endlich mal wieder Rundenstrategie, wird sich der eine oder andere von euch denken! Aber nach diversen Ausflügen in die Zukunft oder Fantasiewelten ist jetzt endlich wieder mal kerniger Weltkrieg angesagt, jawoll. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, oder, um es mit meinem Opa Emil sehr viel besser zu sagen: „Beim Vormarsch hinten, beim Rückmarsch vorn“. Aber Opa Emil kämpfte a) im Zweiten Weltkrieg und erzählte b) nicht wirklich viel darüber, und außerdem kommt der Zweite Weltkrieg in Strategieform dieses Jahr erst noch, mitHeute geht es hingegen um ein Spiel, das den Ersten Weltkrieg behandelt, also ein weltweites Ringen, dass über 115 Jahre her ist. Das Spielerschien im Dezember 2019, und dass ihr noch keinen Test davon gelesen habt, liegt daran, dass es mir nicht dermaßen gut gefallen hat. Aber das hier ist Jörgspielt, hier geht es ja um meine Erfahrungen mit Spielen, nicht um deren Bewertung. Und Erfahrungen habe ich wirklich einige gemacht...In der Kriegsführung unterschied sich WW1 deutlich von WW2, Panzer und Luftwaffe standen noch am Anfang ihrer technologischen Entwicklung. Während die Flugeinheiten im Spiel tatsächlich eher zum Aufklären als zur Gegnerbekämpfung taugen, hatte ich bei fast allen anderen Waffengattungen das Gefühl, dass die Macher sich nicht sonderlich überlegt haben, wie sie ihr WW2-Regelkorsett an den Ersten Weltkrieg anpassen müssten. Im Gegenteil, als Mittelmacht baue ich fleißig U-Boote, die doch erst im Zweiten Weltkrieg ihre wahre Effizienz entfalteten. Und die meisten Kriegsteilnehmer führen Flugzeugträger in die Seeschlachten, obwohl diese zwar vereinzelt schon existierten, aber noch weit entfernt von denen des Zweiten Weltkriegs waren. Unter anderem waren sie im Kampf nicht hochseetauglich. Aber auch den „Wesenskern“ des Ersten Weltkriegs, nämlich den Stellungskrieg, bildet Strategic Command 2 nicht wirklich gut ab. Beziehungsweise in gewisser Weise zu gut. Aber dazu später.