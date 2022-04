Strategic Command - American Civil War angekündigt

PC

Vor wenigen Tagen wurde ein neuer Titel in der Strategic Command-Reihe angekündigt, wenngleich noch ohne Release-Zeitpunkt. Strategic Command - American Civil War deckt den Amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1866 ab.

Ähnlich wie im bisherigen Zweiter-Weltkrieg-Szenario, das die Serie bislang hauptsächlich durchdeklinierte, stehen sich zwei unterschiedliche Seiten gegenüber: Der militärisch anfangs stärkere Süden mit der Hauptstadt Richmond, der ohne schnelle Gebietseroberungen dem Untergang geweiht ist – und der zahlenmäßig und industriell weit überlegene Norden, der anfangs leicht in die Defensive gebracht werden kann.

Aus der Pressemitteilung von Matrix Games:

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie entführt Sie Strategic Command auf die Schlachtfelder des amerikanischen Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert. In diesem rundenbasierten Strategiespiel kontrollieren Sie die Armeen, die Forschung, die Produktion und die diplomatische Politik der Union oder der Konföderation in einer Zeit großer Innovationen und dramatischer Schlachten. Ihre Entscheidungen werden darüber entscheiden, ob die Vereinigten Staaten diesen Konflikt als eine oder zwei Nationen verlassen.

Obwohl Strategic Command - American Civil War "nur" den nordamerikanischen Kontinent von Kanada bis zu Mexico und der Karibik abdeckt, soll seine "Weltkarte" größer als je zuvor werden und aus 296 mal 224 Hexfeldern bestehen. Es werden sechs Kampagnen enthalten sein, die wie üblich unterschiedliche Einsprungspunkte in den Konflikt darstellen:

1861 Blau und Grau

1861 Manassas an Appomattox

1862 Scotts große Schlange

1862 Trient War (Alternative Historie: Vereinigtes Königreich hilft der Konföderation)

1863 Lee reitet nach Norden

1864 Bring Georgia zum "Heulen"

Die Diplomatie – in bisherigen Serienteilen zumeist von einiger Wichtigkeit – wird wohl aufgrund der wenigen anderen Nationen auf der Karte keine zentrale Rolle spielen; im Süden kämpft allerdings der französische Kaiser Napoleon III um Mexiko. Zudem sorgen wieder an die Historie angelehnte Entscheidungs-Events für Pepp: Werden die Europäischen Großmächte – UK, Frankreich und Spanien – in den Bürgerkrieg eingreifen, und auf welcher Seite?

Dem anfänglichen Aufbau einer Armee – beide Seiten hatten zu Kriegsbeginn kein großes stehendes Heer – inklusive Waffenforschung soll große Bedeutung zukommen. Wie üblich, könnt ihr Hauptquartiere mit historischen Generälen wie Lee, Jackson oder Grant besetzen. Wichtiger denn je ist die Aufklärung, die im Spiel vor allem auf Kavallerieeinheiten basieren wird.

Ein neues Element für die Serie wird der Kampf auf großen Flüssen sein, inklusive Küstenhäfen, um schnell Truppen zu bewegen. Auch auf See soll es zu Gefechten kommen, und zum Erstaunen des Autors dieser Zeilen soll es mehr Schiffstypen als in früheren Teilen geben.

Der redaktionsinterne Strategic-Command-Fan freut sich vorsorglich schon mal auf dutzende oder hunderte Stunden im Amerikanischen Bürgerkrieg.