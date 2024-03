Strategic Command WW2 - War in the Pacific: Neuer Teil angekündigt

PC

Slitherine hat mit Strategic Command WW2 - War in the Pacific einen neuen Teil der nicht nur beim GamersGlobal-Chefredakteur populären Globalstrategiespielreihe angekündigt. Dem Namen entsprechend werdet ihr zu Lande und zu Wasser im Pazifik kämpfen. In der großen Kampagne sollt ihr den "Day of Infamy", also den Angriff auf Pearl Harbour, rächen. Dazu kommen fünf kleinere Kampagnen. Weitere Details sollen bald bekanntgegeben werden.

Falls ihr euch schon eher in Richtung Pazifik aufmachen und den Entwicklern wertvolles Feedback geben wollt, könnt ihr euch für die geschlossene Beta anmelden. Der Release soll im zweiten Quartal 2024 erfolgen.