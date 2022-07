Returnal: PC-Version bald auf Steam?

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Returnal ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Steht eine Ankündigung der PC-Version von Returnal bald bevor? Wenn es nach den neuesten Einträgen in der Steam-Datenbank geht, dann ja. Seit einigen Wochen, genauer gesagt seit dem Release des Multiplayers und neuer Spiel-Modi auf der PS5, haben aufmerksame User beinahe tägliche Updates in der entsprechenden Datenbank der Steam-Plattform beobachtet.

Zunächst eher unauffällig unter dem Codenamen "Oregon" wurden Begriffe wie "Third-Person-Shooter", "Female Protagonist", "Sci-Fi" und "Rogue-Lite" eingetragen. Später dann eindeutigere Namen wie "Atropos" – der Planet, auf dem der Titel spielt – und "Tower of Sisyphus" – was auf den neuen Spielmodus hinweist – "Returning" und "Helios" – das Raumschiff von Selene, der Protagonistin. Die Steam-Achievements wurden ebenfalls upgedatet und in 19 Sprachen übersetzt.

Wann wir eine offizielle Ankündigung beziehungsweise gar Veröffentlichung des Arcade-Rogue-Lite-Shooters von Housemarque auf PC erwarten dürfen, ist damit zwar noch nicht klar, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Eine baldige Ankündigung würde Sonys Strategie entsprechen, nach und nach PlayStation-Exklusivtitel der letzten Jahre auf den PC zu bringen und damit die Spielerschaft zu erweitern. Dies soll auch durch die erst kürzlich erfolgte Aufnahme des Titels in den dreistufigen PS-Plus-Dienst erreicht werden. Sollte es Neuigkeiten zur PC-Version geben, werdet ihr es hier auf GamersGlobal.de erfahren.