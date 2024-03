GG-Userinhalte Rück-/Ausblick auf KW 11/12 2024: Feindliche Übernahme!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die reißerische Clickbait-Überschrift soll mitnichten die Marschrichtung dieses Formates charakterisieren. Feindlich war die Übernahme auch in keinem Fall. Schließlich hat mit TheLastToKnow, den ihr an dieser Stelle gewohnterweise als Autoren vorfandet, zu RoT zwar ein Wechsel in der Autorenschaft stattgefunden. Er war jedoch so lieb und hat seinen Nachfolger bereits im Vorfeld breit angekündigt und hinter den Kulissen auch eine Übergabe der Abläufe beschrieben und sich bei Fragen hilfsbereit und kompetent gezeigt.

Daher ziehe ich meinen Hut vor der Leistung meines Vorgängers, der die Reihe begründet und ein Jahr betreut hat, und versuche in seiner Tradition für euch die Serie weiterzuführen. Es soll euch also mit dieser News ein Überblick über die Bandbreite von usergenerierten Inhalten auf GamersGlobal geben, die im Laufe der vergangenen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

Eines schon vorab, aus Gründen bin ich auf Reisezeiten in den Schulferien angewiesen, die just am Ende der kommenden Woche starten. Je nach Möglichkeit behalte ich mir vor, auch hin und wieder in einen 2-Wochen-Rhythmus zu gehen, wenn es die technischen oder zeitlichen Kapazitäten bei mir nicht hergeben. Nun aber genug der langen Vorrede, starten wir in den Rückblick:

KW 11: Rückblick von Montag, 11. März, bis Sonntag, 17. März 2024

Spiele-Checks

Stargate - Timekeepers

Vampiro wagte den Schritt durchs Sternentor und fand sich auf der anderen Seite mit vertrauten Mechaniken einer anderen wohlbekannten Echtzeit-Taktik-Serie wieder. Davon ab war er aber von der Variabilität der Sci-Fi-Welt angetan. Abschließend verhaftet sich bei Ihm ein ganz bestimmter Effekt: "Und natürlich bin ich auf die Auflösung des Cliffhangers im zweiten Spielteil von Stargate - Timekeepers gespannt, der erst im Laufe von 2024 erscheinen wird."



Soeben gab es noch den Abgesang, nun wird TheLastToKnow schon wieder erwähnt. Frei nach dem Motto von Rudi Carrell : "Eben noch auf dem Altersruhesitz, jetzt schon wieder auf der GG-Showbühne". Diesmal prüft er einen Nutzlosen Vampir auf Herz und Nieren. Natürlich erfolgt dies in seinem Lieblingsgenre und so kommt er zu folgender Teildiagnose: "Falls ihr den Grafikstil mögt und einmal wieder ein kurzes und simples Comic-Adventure spielen möchtet, könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Dabei müsst ihr entscheiden, ob euch die maximal ein bis zwei Stunden Spielzeit den aufgerufenen Preis wert sind."



Weniger kurz ist das Spiel mit dem sich mrkhfloppy auseinandersetzt. Meisterrassler an den Rechenknechten haben die Erfahrung von Warhammer 40.000 - Chaos Gate - Daemonhunters vielleicht bereits hinter sich. Was die Konsoleros allerdings erwartet, erstrahlt möglicherweise in einem anderen Licht. Alle Kritikpunkte der PC-Version konnte das Spiel wohl nicht beilegen. "Insgesamt ist und bleibt das Spiel dennoch eine Empfehlung."

User-Artikel

Leider gab es, vermutlich auch aus Personalgründen, in dieser Woche keinen User-Artikel. Unsere Statistikabteilung ist gerne angehalten einmal nachzuforschen, wann dies zuletzt einmal geschah. Falls es eine Info dazu gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare.

Vermischtes

Im Hintergrund laufen weiterhin die Vorbereitungen für einen Stand von GamersGlobal und Retro-Gamer auf der Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig 2024, der durch einige GG-User gestemmt werden wird. Schaut dazu gerne im Support-Forum nach und helft gerne auch mit Ideen und kreativen Lösungen.

Ausblick auf KW 12

Es ist wie verhext. Ganz konkrete Informationen konnte ich der Matrix in puncto User-Artikel noch nicht entnehmen, egal welche Pille ich eingeworfen habe. Einige der Artikel die aber Schon zuletzt dort gesichtet wurden sind zumindest weiter gereift. Ziemlich sicher kommt aber ein Überraschungs-Userartikel von Vampiro, der am Montag das Licht der Welt erblicken soll.



Bei den Spiele-Checks werden wir ebenfalls von Vampiro mit Eindrücken zu Victoria 3 - Colossus of the South und Update 1.5 versorgt werden.



und Update 1.5 versorgt werden. Und Vampiro III: Wenn es gut läuft schafft er noch weiteren Output zu Paradox-Spielen.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

