Stargate - Timekeepers: Demo, VOD von Jubiläumsstream mit Wood

PC

Update vom 27.10.23

Ihr könnt euch das Event jetzt als VOD auf Youtube anschauen.

Ursprüngliche News vom 26.10.23

Slitherine hat heute bekannt gegeben, dass die erste von sieben Episoden des kommenden Echtzeit-Taktik-Spiels Stargate - Timekeepers ab heute auf Steam als Demo verfügbar ist. Der Titel wird von Slitherine in enger Zusammenarbeit mit MGM entwickelt und spielt nach SG-01 Season 07 Episode 21 - The Lost City Part 2. Es wird aufgeteilt in zwei Episoden erscheinen. Die erste Season erscheint am 12. Dezember 2023 für PC, die zweite Season soll im Q1 2024 erscheinen. Wenn ihr das Spiel kauft, erhaltet ihr damit Zugriff auf beide Seasons. Den Trailer zu Episode 1 könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Um den 29. Geburtstag des Kinostarts von Stargate zu feiern, findet heute seit 19 Uhr ein spezieller Event auf Slitherine TV, dem Twitch-Kanal von Slitherine statt. Mit dabei ist unter anderem Martin Wood, der Regisseur der SG-1 Serie, der das kommende Videospiel inspiriert hat.