Stargate - Timekeepers: Release verzögert, "Behind the Game"-Videos

Heute sollte eigentlich das Echtzeittaktik-Spiel Stargate - Timekeepers, das erst kürzlich den geschlossenen Betatest verlassen hat, erscheinen. Beim Testen des Release-Builds ist ein Fortschrittsverhindernder Bug aufgefallen, der Episoden fünf und sechs betrifft. Das Team von Creativeforge Games arbeitet bereits hart an der Fehlerbehebung. Das Spiel wird erscheinen, sobald der Bug behoben wurde. Nach unseren Informationen könnte das schon sehr zeitnah sein. Ihr könnt euch auf Discord auf dem Laufenden halten. Außerdem werden wir natürlich über den Release berichten. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja die kurzen "Stargate: Timekeepers - Behind the game"-Episoden anschauen. Folge 1 ist direkt unter dieser News verlinkt.