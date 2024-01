Stargate - Timekeepers: Echtzeittaktikspiel im SG-1 Universum erschienen

PC

Heute hat Slitherine das im SG-1-Universum angesiedelte Echtzeittaktikspiel Stargate - Timkeepers veröffentlicht. Der Titel wird von in enger Zusammenarbeit mit MGM entwickelt und spielt nach SG-01 Season 07 Episode 21 - The Lost City Part 2. Der Preis bei Steam liegt bei 28,99 Euro. Zunächst wurde das Spiel mit den ersten sieben Episoden veröffentlicht. Der zweite Teil mit weiteren sieben Episoden wird dieses Jahr veröffentlicht und ist im Preis bereits enthalten. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. In der weiterhin verfügbaren Demo (wir berichteten) könnt ihr weiterhin Probe spielen.