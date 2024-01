Teaser Jörg bedankt sich in diesem Editorial für die toll gelaufene Weihnachtsaktion und verrät, wieso sich GamersGlobal 2024 deutlich ändern muss. Und auf wessen Kosten, und zu wessen Vorteil. Viel Spaß!

Liebe Premium-Userinnen und User,

auch an dieser Stelle noch mal Willkommen im neuen Jahr! Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht, habt danach trotz des Jahreswechsels eine Notaufnahme gefunden und eure Platzwunde nähen lassen können. In Wahrheit hoffe ich, dass ihr ganz ohne Aufregung, zumindest nicht solch unangenehmer Art, 2024 erreicht habt. Im Kreise netter aufgekratzter Menschen, oder gerne auch besinnlich ohne Stress.

Und da ich persönlich eine gewisse Aversion gegen aufgezwungene Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung habe, und just in diesem Jahr einige gar nicht so tolle Jahresanfänge mitbekommen habe – etwa traurige Nachrichten im erweiterten Bekanntenkreis – meine ich auch das Folgende ernst: Das Jahr kann besser werden, als es gestartet ist. Es geht immer weiter, irgendwie. Kopf hoch!

Bevor ich dazu komme, wie gut meine letzten Sätze auch zu einer kleinen, tapferen Spiele-Website passen könnten, sei mir der Hinweis erlaubt: Für Menschen ohne Ticketlösung auf www.gamersglobal.de/premium – also ohne aktives Premium-Abo – ist hier nun Schluss. Was zwar ausgerechnet bei diesem Editorial natürlich mal wieder außerordenlich besonders supertragisch ist, aber so ist das eben. Pech gehabt, ihr hattet eure Chance, ach was, ihr habt sie sogar jetzt noch, in dieser Minute... auch morgen noch... übermorgen? Nein? Schade.