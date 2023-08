Teaser Das aktuelle Editorial beschäftigt sich mit einem einzigen Thema: Der von allen mit Sehnsucht erwarteten, hocherfreut empfangenen und vor allem in ihrer Kommunikation beispiellosen Abo-Preiserhöhung.

Achtung, Achtung, Alarm in Putzbrunn: Die gerissen-gierige GamersGlobal-Redaktion hat in einer Nacht- und Nebelaktion etwas Unerhörtes getan! Ohne die eigene Community vorzuwarnen, wurde einfach so ein Editorial veröffentlicht! Und das ausnahmsweise mal nicht erst zwei Monate nach dem letzten! Moment, ich höre gerade, dass ich eigentlich über etwas anderes schreiben sollte. Na gut: Achtung, Achtung, Alarm in Putzbrunn: Die gerissen-gierige GamersGlobal-Redaktion hat in einer Nacht- und Nebelaktion etwas Unerhörtes getan! Ohne die eigene Community vorzuwarnen, wurden einfach so die Premium-Preise erhöht!