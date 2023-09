Teaser Das aktuelle Editorial beschäftigt sich mit einem einzigen Thema: Der von allen mit Sehnsucht erwarteten, hocherfreut empfangenen und vor allem in ihrer Kommunikation beispiellosen Abo-Preiserhöhung.

Wir sind ja alles Kaufleute hier, richtig? Also vielleicht nicht offiziell in unserer jeweiligen Profession, aber doch schon im transaktiven Grundgedanken unseres Lebens und Handelns: Zuwendung gegen Sicherheit, Geburtstagsgeschenke zum 18. gegen die vage Hoffnung, dereinst vom Töchterlein wenigstens einmal pro Monat durch den lauschigen Park des Altersheims geschoben zu werden, Euronen gegen Premium-Inhalte. Und als gute Kaufleute beherrschen wir natürlich auch das kaufmännische Runden, das ich ums chefredaktionelle Runden ergänzen möchte: Ein am 15.9. September veröffentlichtes Editorial ist für mich gerade noch im August erschienen. Für genauere Nachfragen zu diesem Thema nach Ende der Pressekonferenz wird vermutlich keine Zeit bleiben, hat noch wer Widerworte, nein, gut, geklärt.

Immer noch nicht geklärt ist natürlich auf deiner Seite, sollte es ab ungefähr jetzt langsam grau werden vor deinen Augen, also die Buchstaben hier, das Thema PREMIUM-MITGLIEDSCHAFT. Ein Klick, noch ein Klick, und noch ein paar Klicks, und dann die Zahlungsbestätigung via PayPal, und schon kannst du weiterlesen – und wir freuen uns über einen weiteren Unterstützer, der den Laden am Laufen und den Chefredakteur am freien Fabulieren hält. Ist doch ein guter Deal, ist es nicht? Und damit zum heutigen Hauptthema: dem Test-Prozedere bei GamersGlobal im Allgemeinen und den aktuellen drei Großtests Baldur's Gate 3, Starfield und Cyberpunk 2077 Phantom Liberty im Besonderen. Viel Spaß!