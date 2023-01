Teaser Willkommen zum ersten-letzten Editorial im Jahr 2022/2023, aber Ordnung muss sein! Jedenfalls hat Jörg, wie in der Neujahrsansprache geschworen, die Stimmungsaufheller eingeworfen und kündet euch...

... vom Frühjahrsputz. Und wer "kündigt euch" gelesen hat, kann ja noch mal in Ausnüchterungszelle gehen.

Willkommen also zum ersten Editorial im Neuen Jahr – auch wenn es semantisch und juristisch das letzte Editorial des alten Jahres ist. Da ich aber am 31.12.22 bis kurz vor dem Aufbruch zum Silvesterabend – und ich rede von sehr kurz, wie in „JÖRG?!?!!! Wo bleibst du?!!!! Wir müssen doch noch die Ys abholen und dann nach Z fahren!!!!!“ (die Ausrufezeichen stellen natürlich nur eine Annäherung an die Dringlichkeit des O-Tons da) – mit dem Schneiden, Hochladen und Veröffentlichen des Wachsgießens beschäftigt war, musste das Editorial ein wenig warten.

Wie schon anderswo geschrieben oder gesagt – nämlich am 1.1. in der Neujahrsansprache –, gehört zu meinen guten Neujahrsvorsätzen, nicht mehr so viele Gedankenstriche und sonstige Satzzeichen zu verwenden, und, wusstet ihr übrigens, dass der Gedankenstrich eigentlich nur ein Geviertstrich ist, weil der eigentliche echte Gedankenstrich viel zu lang ist für mein Empfinden –, nicht mehr so viel abzuschweifen. Äh, nein, mein eigentlicher Neujahrsvorsatz ist es, die Editorials und Platin-Updates 2023 im durchschnittlichen Zukunftsbejahungsfrohgemutsfaktor ein gutes (seht ihr? Es fängt schon bei den Adjektiven an. Ein „gutes“!) Stück nach oben zu bringen.



