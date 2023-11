Teaser Diesmal gibt's eine beeindruckende Leistungsschau: Vermutlich noch nie zuvor gab es so viele redaktionelle Großinhalte wie im Oktober! Dazu kommen Behind-the-Scenes-Infos zu Retro Gamer & Japan-Doku.

Willkommen, werte Premium-User (und solche, die Userinnen werden wollen). Moment, die Klammer noch mal lesen, ach was, wird schon passen, wir haben ja mitdenkende Leserinnen sowie außerdem noch Leser.

In diesem Editorial wird es vor allem um Retro Gamer gehen und außerdem um die Japan-Doku. Wieso? Weil ich zu beidem, wie ich hoffe, Interessantes von hinter den Kulissen schreiben kann. Und da es immer wieder User gibt, die sich wünschen, wir würden 100% unserer Zeit in GamersGlobal stecken, darf ich daran erinnern: Die Kausalkette ist nicht, dass wir schuldhaft weniger GamersGlobal machen, weil uns Extraprojekte wichtiger wären. Sondern die Kausalkette ist, dass wir uns den werten Allerwertestens aufreißen, um mit allerlei Sonderprojekten – die uns natürlich Spaß machen sollen! – GamersGlobal zu stützen. Wie unglaublich viele hochwertige Inhalte wir dennoch rein für GamersGlobal machen, möchte ich heute auch einmal aufzeigen.



Daraus folgt: Mit jedem Premium-Supporter mehr können wir NOCH MEHR Zeit in GamersGlobal stecken, als wir das ausweislich unserer in jeder einzelnen Woche gut gefüllten Vorschau schon tun. Echtes Win-win! Was wir hingegen nicht machen können, ist 100% zu arbeiten und nur 50% unserer Miete zahlen oder nur jede zweite Autoren-Rechnung. Versteht doch bestimmt jeder, oder?