Liebe GamersGLobal-Userinnen und User,

willkommen zum neuen Editorial. Ja, es ist verstörend, denn das letzte ist noch gar nicht so lange her, nämlich keine drei Wochen. Aber es ist ja nirgends in der GG-Satzung ausdrücklich verboten, dass man ein Editorial auch mal etwas früher oder gar zu Beginn eines Monats bringen darf.

Apropos Kalenderbetrachtung: Der Jahresbeginn liegt nun schon wieder fünf Wochen hinter uns, aber irgendwie ist noch alles frisch. Ich bin gespannt, wann das Gefühl, dass noch so viele Monate vor uns liegen 2024, dem Gefühl weicht, dass wir irgendwie nur noch drei Tage für die letzten Weihnachtsaktionsgegenleistungen haben…

Was mich zum ersten Thema bringt in diesem Editorial. Und alle, die kein Premium-Abo haben, zur fürchterlichen Bezahlschranke.