Teaser Im neuen Editorial gibt es eine nicht so schöne Nachricht, Mäuse-Geschichten und einen hoffnungsfrohen Ausblick auf die kommenden Monate.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen, werte Leut', zu einem weiteren Doppel-Editorial. Ich arbeite einfach zu wenig, in dieser einen Stunde pro Tag zwischen Massage und Nagelstudio kann man einfach nicht immer alles schaffen, was man sich so vornimmt. Kennt man auch von führenden Crowdfunding-Titeln wie Star Citizen: Die Ideen sind so groß, aber das Jahrzehnt hat nur so wenige Tage! Neulich wollte ich es, nach vielen Jahren, mal wieder spielen, und habe in 30 Minuten nicht mein Raumschiff gefunden. Dafür aber seltsam statische NPCs, seltsam sterile Grafik und ein großes Krankenhaus. Damit war die veranschlagte Quality Time fürs Spiel leider auch schon wieder rum. Fliegen probiere ich dann nächstes Mal oder starte gleich in die Arena.

Bevor ich aber zunächst zu Vorkommnissen in unserem Garten und Wohnzimmer komme, der Hinweis: Es geht nur mit Premium weiter . Mit Premium tragt ihr aktiv zum Fortbestand dieser Seite weiter und sichert euch viele schöne weiteren Inhalte – traut euch, traut euch erneut, traut euch so viel ihr wollt!

Und noch eine Trigger-Warnung: Wer ein Problem mit dem Tod hat, sollte nicht weiterlesen! Gut, es geht nur um den Tod kleiner Lebewesen, aber auch die bluten oder verwesen. Wollte ich nur gesagt haben. Alternativ könnt ihr gleich zum – leider wirklich unangenehmem – Thema dahinter weiterspringen!