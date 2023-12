X4: Timelines: Egosoft kündigt neue Erweiterung und Update 7.0 an

PC Linux

Seit der Veröffentlichung der letzten Erweiterung Kingdom's End für X4 - Foundations im April dieses Jahres ist es ruhig geworden rund um das umfangreiche 4X-Weltraumspiel. Nun meldet sich der deutsche Entwickler Egosoft mit der Ankündigung des nächsten Add-ons zurück: Bei X4: Timelines soll es sich um eine völlig neuartige Erweiterung handeln. Der Entwickler spricht davon, den Spieler auf innovative Weise in die zentralen Spielmechanismen von X4 einzuführen und nie zuvor erzählte Geschichten zu präsentieren.

Basierend auf den ersten verfügbaren Informationen soll euch unter anderem eine komplett neue Spielhandlung erwarten. Anders als bei den bisherigen Erweiterungen scheint es diesmal nicht darum zu gehen, das X4-Universum lediglich um neue Ausgangsbedingungen und ein paar neue Missionen, Sektoren und Völker zu erweitern, sondern tatsächlich einen alternativen Einstieg zu ermöglichen. Dies würde dem Entwickler deutlich mehr Freiheiten geben, neue und alteingesessene Weltraumpiloten in die grundsätzlich eher komplexe und damit lernintensive Simulation einzuführen. Zudem bestünde die Chance, frische Geschichten parallel zu den bereits existierenden zu erzählen und damit neue Blickwinkel auf die Welten von X4 zu ermöglichen. In X4: Timelines soll dies über mehrere kleinere Szenarien passieren, die ihr direkt im Spielgeschehen erlebt. Bislang hält sich Egosoft noch mit weiteren Angaben zurück, lediglich der am Ende dieser News verlinkte Reveal Teaser zu X4: Timelines inklusive eines kurzen Kommentars von Bernd Lehahn, dem Geschäftsführer von Egosoft, wurde bereits veröffentlicht. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir bereits Anfang 2024 weitere Informationen zu dieser neuen Erweiterung erhalten werden, immerhin soll diese noch im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Neben des neuen Add-ons wird X4 auch wieder ein großes konstenloses Update erhalten, das allen Spielern (auch denjenigen, die lediglich das Basisspiel besitzen) zu Gute kommen wird. Dieses soll viele Verbesserungen einführen, darunter neu interpretierte Großschiffe der Teladi und Argonen sowie neue Xenon-Schiffe, neue Sektoren und eine neue Endgame-Krise. Außerdem soll die Spiel-Engine weiter verbessert, die externe Kamera überarbeitet und die Anpassung der Steuerung flexibler möglich sein.