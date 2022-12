X4: Kingdom End: Vierte Erweiterung für das X4-Universum angekündigt

PC Linux

Am 23. Dezember 2022 hat Egosoft mit X4: Kingdom End die bereits vierte Erweiterung für die Weltraumsimulation X4 - Foundations angekündigt. Sie soll im Laufe des Jahres 2023 erscheinen. In dieser Erweiterung findet mit den Boronen ein bekanntes Volk zurück in das X4-Universum. Dies war auch ein lang gehegter Spielerwunsch.

Die Boronen kommen mit einem völlig eigenen Stations- und Schiffsdesign daher. Außerdem werden mit der Erweiterung neue Sektoren zum X4-Universum hinzugefügt, neue Spielerstarts implementiert und möglicherweise, wie bei den letzten drei Erweiterungen geschehen, weitere Plots ergänzt.

Der neue DLC soll zusammen mit dem großen Update 6.0 erscheinen, das zusätzliche Verbesserungen zum Spiel hinzufügt. Unter anderem sollen folgende Komponenten hinzukommen:

Positionsverteidigung - eine neue Funktion, mit der ihr eine trägergeführte Flotte ein größeres Gebiet verteidigen lassen könnt

Neuer Kameramodus für Zwischensequenzen mit Kino-Feeling

Verbesserungen unter anderem in den Bereichen KI-Kampf und Flottenverhalten, Handelsverhalten, Entern, Bergung, Andock-Erfahrung, Flugwegberechnung, Simulation von Kämpfen mit geringer Aufmerksamkeit und im Stationseditor

Den Reveal-Teaser haben wir euch unter dieser News angehängt.