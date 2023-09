Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Cinematic Trailer und neues Gameplay [U.]

PC Xbox X PS5

Update:

Der Livestream zum DLC Phantom Liberty ist vorbei. Die Sendung aus der Reihe Night City Wire eröffnete mit einem neuen Render-Trailer (unten eingebunden), der ein Licht auf die Beziehung zwischen zwei zentralen Figuren der DLC-Geschichte wirft: Agent Solomon Reed (gespielt von Idris Elba) und Netrunnerin Songbird, die ebenfalls für die Präsidentin arbeitet.

Im Stream war auch Idris Elba zu Gast, um über seine Rolle zu sprechen. Natürlich war auch das neue Gebiet Dog Town im Fokus, aber ebenso die Musik. Für Phantom Liberty wurde einiges an neuer Musik komponiert, das schlägt sich auch abseits der DLC-Quests in drei neuen Radiostationen wieder, die mit Patch 2.0 für alle Spieler verfügbar werden. Auf denen sind auch Stücke von Gastkünstlern zu hören, inklusive zwei Tracks, die Idris Elba produziert hat und in denen er seine Rap-Künste demonstriert.

Die Überarbeitung des Skillsystems mit Patch 2.0 und die Möglichkeiten des nur im DLC freischaltbaren Relic-Skillstrees führte das Team vor, indem es mehrere Builds demonstrierte, die folgende Spitznamen bekamen: Bullet Time Ninja (Ablenken von Kugeln per Katana, viele Air Dashes), Hack-&-Slash Netrunner (zeigte Warteschlangen-System, mit dem mehrere Quickhacks auf eine Gegner gewirkt werden) und Savage Slugger Solo (Hammer, Shotgun und Gorilla-Arme). Nicht zuletzt waren auch die MaxTac-Spezialeinheiten zu sehen, die nun auf den Plan treten, wenn ihr ihm neuen Fahndungssystem die höchste Verfolgungs-Stufe erreicht.

Ursprüngliche News:

Heute um 17:00 Uhr deutscher Zeit wird es einen Livestream zu Phantom Liberty geben, der ersten und wohl auch einzigen Erweiterung zu Cyberpunk 2077. Im Tweet hieß es:

Night City Wire ist zurück - mit einer Spezialepisode zu #PhantomLiberty. Wir werden über neue Radioprogramme reden, lernen mehr über Reed von Idris Elba persönlich, diskutieren Spielmechaniken & neue Fähigkeiten... und dazu kommen noch ein oder zwei Überraschungen. Verpass es nicht!

Der Livestream wird auf YouTube und Twitch übertragen. Phantom Liberty erscheint am 26. September für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series S|X, die LastGen-Konsolen PS4 und Xbox One gehen leer aus.