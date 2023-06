Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Preview+

Teaser Bei einem Studiobesuch bei CD Projekt RED konnten wir bereits jetzt Zeit im neuen Viertel der Erweiterung verbringen, die neuen Tricks von V ausprobieren und ein Wiedersehen mit Keanu Reeves feiern.

Wen es nach Dogtown verschlägt, der gehört zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft oder wittert ein dickes Geschäft mit der hervorragenden Ware des dortigen Schwarzmarkts.

Das neue Gebiet Dogtown

Dogtown hebt sich vom Rest von Night City ab und zeigt zudem in seinen vier Vierteln unterschiedliche Gesichter.

Dieses ehemalige Edelvergnügungsviertel in Dogtown wurde von Las Vegas inspiriert. Im Hintergrund seht ihr den Eingang zum Stadion, in dem sich der Schwarzmarkt befindet.

Mächtige Kampf-Fähigkeiten





Songbird erscheint auf ähnliche Weise vor euch wie Johnny Silverhand. Ich laufe auf eine nahe Schuttrutsche zu. Ich könnte einen Knopf drücken, damit V hineinspringt, aber es reicht ebenso, weiter zu rennen, damit die mir bereitgestellte weibliche V auf Stufe 20 hineinspringt. Eine Landung auf einem Müllberg und eine kurze Autofahrt später stehe ich vor einem Rudel von Hansens Truppen, die eine Absperrung errichtet haben. Songbird bittet V, vorsichtig vorzugehen, auch wenn sie kampferfahren sei. Rechts von der Absperrung entdecke ich eine Baugerüst, das ich mit ein paar Doppelsprüngen erklimme. Oben ist hin und wieder ein Teil des Gebäudes weggebrochen, doch V springt souverän über alle Hindernisse und schaltet einen Gegner heimlich von hinten aus.



Ich erhalte meinen ersten Level-up und wechsle ins Charakter-Menü. Statt dem gewohnten kreisrunden Skill-Bildschirm erwarten mich nun direkt die indivudellen Talentbäume, die ich mit den Schultertasten des Controllers durchschalten kann – darunter ein neuer Relic-Skilltree. Zum Start der Demo hatte ich die Wahl zwischen drei Spielständen, die auf Netrunner, starker Solo und schneller Solo geskillt waren. Ich entschied mich für letzteres. So konnte ich mangels vieler Stärkepunkte nicht die neue Fähigkeit nutzen, Gegner zu packen und zu werfen. Dafür verfügte meine V mit reichlich Punkten im Reflex-Skillbaum über die Fähigkeit, Kugeln mit dem Katana oder Mantis-Klingen abzuwehren und angeschlagene Feinde auf Tastendruck mit Finisher-Angriffen zu erledigen. In den nächsten Abschnitten pfeife ich also auf Heimlichkeit und mache davon reichlich Gebrauch.



Dazu beherrscht V nun einen schnellen Spurt-Sprung, bei dem sich auch die Zeit verlangsamt (das schien sich vom Kerenzikov-Implantat zu unterscheiden, das Slow Motion beim Ausweichen während des Zielens auslöst). Obendrein habe einen Sandevistan installiert, ein Cyberware-Implantat, das im Anime Cyberpunk: Edgerunners eine große Rolle spielte. In Cyberpunk 2077 sind Körpermodifkationen dieses Typs seit Update 1.6 verfügbar und erlauben es, auf Knopfdruck für einige Sekunden in einen Zeitlupen-Modus zu wechseln. Die Ergänzungen sorgen gerade im Nahkampf für mehr Dynamik. Allgemein fühle ich mich mit V damit und mit der zusätzlichen Zeitlupen-Kraft durch den Sandevistan schon sehr mächtig, obwohl die Figur wie beschrieben mit dem Level-up nun erst auf Stufe 21 ist – aber ich habe in den nächsten Abschnitte Spaß daran, in kurzer Zeit ein Squad der Schergen von Hansen nach dem anderen auseinanderzunehmen. Wie die Entwickler verraten, soll allgemein das Cyberware-System überarbeitet worden sein. Noch mehr als über Rüstung soll es euch möglich werden, ein neues Niveau an Stärke zu erreichen, indem ihr viel Chrom in eurem Cyborgkörper verlötet.

Die Privatarmee von Dogtown hat die Absturzstelle der Space Force One umzingelt und schaltet die Leibwachen der Präsidentin aus.

"Komm mir nicht zu nahe!" ruft der Kerl, doch ich reagiere zu spät und überquere einen unsichtbaren Rubikon. Nun gibt es kein zurück. Er und sein Freund ziehen ihre Waffen, doch ich sprinte blitzschnell zu ihnen und nach ein paar Schlägen mit meinen Mantis-Klingen löse ich einen fatalen Finisher-Move aus. Präsidentin Rosalind Myers musste nicht mit Salven aus ihrem Gewehr nachhelfen. "Es gab keine andere Wahl" sagt sie. Meine V könnte widersprechen, aber ich kann ihr schlecht "Red dir das nur ein" entgegenschleudern, wenn doch ich durch meinen Fehler die Verhandlung platzen ließ. Wie landete V bloß mit der Frau an der Spitze der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika mitten in einem Netz aus Intrigen – und noch dazu in diesem besonders schlimmen Teil von Night City?

Nun, noch außerhalb der Welt von Cyberpunk 2077 fing es damit an, dass GamersGlobal in die Hallen von CD Projekt RED in Warschau geladen wurde. In einem mit Plakaten aus Cyberpunk 2077 verzierten Nebengebäude erwartete mich dort ein PC, auf dem ich bereits jetzt einen Ausschnitt von Phantom Liberty selbst erleben konnte – der einen, großen Erweiterung für das futuristische RPG. Nach der Begrüßung durch die Entwickler folgt die Begrüßung im Spiel durch So Mi, alias Songbird. Die Geheimdienst-Analytikern klinkt sich mit einem Angebot in den Relic von V ein – jener Chip mit dem Engramm von Johnny Silverhand darauf, der langsam automatisch die Persönlichkeit der Spielerfigur V mit den Relic-Daten überschreibt. Wie Songbird erklärt, wurde das Shuttle Space Force One der aktuellen NUSA-Präsidentin (und ehemaligen CEO des Konzerns Militech) aus der Ferne gekapert und ist auf Kollisionskurs mit Dogtown, einer ummauerten Zone innerhalb von Night City. Wenn V es schafft, Myers sicher da raus zu bringen, dann verspricht Songbird im Gegenzug eine Lösung für das Relic-Problem – der DLC erzählt also eine Handlung parallel zur Hauptgeschichte (circa in der Mitte) und die Entscheidungen darin können Auswirkungen auf die Enden im Spiel haben.

Nach den einführenden Worten von Songbird öffnet sich der Vorhang für das neue Gebiet der Erweiterung: Dogtown. Wortwörtlich schiebt V einen Vorhang in einem Türrahmen beiseite und betritt so einen Schwarzmarkt. Im fahlblauen Licht stehen Menschen an Fressbuden, von der Decke baumeln Dutzende Armprothesen. Auf etlichen Bildschirmen über den Köpfen erscheint Kurt Hansen und schwingt eine Rede (die Demo war schon vollständig deutsch vertont). Hier in Dogtown haben weder das NCPD noch die Konzerne etwas zu sagen. Hier wird nach eigenen Regeln gespielt – also denen des selbsternannten Anführers Hansen. Während er dort oben unterstreicht, dass man sich in Dogtown vor Gangs nicht fürchten brauche, verprügeln mitten auf der Durchgangsstraße zwei Bewaffnete einen Zivilisten, weil der "seine Lektion nicht gelernt hat". Es sind Mitglieder von Hansens Privatarmee, die unter dem Banner eines Hundekopfes im neuen Spielgebiet die NCPD-Offiziere ersetzen.

Ich gelange vom belebten Schwarzmarkt in verlassene Betongänge, bis schließlich irgendwann ein riesigies Loch in der Wand klafft und ich über improvisierte Holzbrett-Rampen ein Stockwerk höher gelange. Nun sehe ich erst, dass der Markt sich im Inneren eines halb zerstörten Sportstadions befindet. Das ist allgemein das visuelle Motiv von Dogtown: In diesem Teil der Stadt wurden die Spuren des Vereinigungskriegs, die 2070 endeten, nie beseitigt. Verfallene Gebäude, Schutt auf den Wegen und zerstörte Straßen sind keine Seltenheit. Eine visuelle Inspiration der Designer war Managua, die Hauptstadt Nicaraguas. 1972 wurde Managua durch ein Erdbeben zu 90 Prozent zerstört, doch da zu dieser Zeit in dem Land eine Revolution voll im Gange war, kam kein koordinierter Wiederaufbau zustande und die Menschen mussten eigene Wege finden, dort weiter zu leben.

In der Ferne sehe ich eine große Pyramide, deren Kanten im Neonlicht leuchten. Sie markiert den zentralen Distrikt von Dogtown, der einst ein edles Vergnügungsviertel war. Hier flochten die Desigern Elemente von Las Vegas ein, daneben umfasst Dogtown noch drei weitere Distrikte mit je eigenem, halb ruiniertem Stil.