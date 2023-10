Die Wertungen der deutschen Chooms

PC Xbox X PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Cyberpunkt 2077: Phantom Liberty

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar 90

v. 100 Phantom Liberty liefert eine der besten Geschichten des Rollenspiel-Genres und präsentiert Cyberpunk 2077 in Bestform. [Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 94

v.100 Nicht nur die Hauptgeschichte ist gut. Nebenmissionen und auch Gigs spielen alle auf dem hohen Niveau der besten Quests aus dem Grundspiel mit, wie zum Beispiel Sinnerman. Dabei sind sie noch abwechslungsreicher als je zuvor. [...] Phantom Liberty zeigt, dass CD Projekt Red noch lange nicht sein Pulver verschossen hat, was Cyberpunk angeht und lässt mich zumindest gespannt auf das nächste Projekt in diesem Universum warten. PC Games /

Videogameszone.de

10

v.10 Eine würdige Erweiterung mit großem Umfang, spannenden Charakteren, tollem Missionsdesign und einer absolut fantastischen Spionage-Thriller-Story. GamersGlobal 9.0

v. 10 Phantom Liberty bietet einen wunderschönen neuen Schauplatz, stark inszenierte Hauptmissionen, die sich genug von denen des Hauptspiels abheben und eine fantastische Geschichte. Kein Fan von Night City sollte dieses umfangreiche Addon verpassen!

Durchschnittswertung 9.3 *Zuletzt überprüft: 04.10.2023, 13:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.