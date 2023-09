Wochenschluss-Podcast #210

Teaser Hagen und Jörg in guter Laune – liegt's an der vergangenen Woche? An den anstehenden Schwerstarbeitseinsätzen am Wochenende? Oder an allem beiden? Nein! Sie genießen einfach das traute Zusammensein...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Heute erst spät aufgenommen, aber noch vor dem Wochenende gesendet – zumindest, bevor WIR ins Wochenende gehen: Begrüßen wir also Jörg „ich schneide Tag und Nacht die Japandoku“ Langer sowie Hagen „ich mache alles sonst, was hier so anfällt“ Gehritz! Die heutigen Themen: 00:53 Eine Extra-Begrüßung der Samstagmorgenhörer (Prost) und unserer *echten* Fans, die dies noch Freitagabends konsumieren. Schnell wird’s bärtig…

02:50 Dinge, über die man sich empören konnte #1 – was war da los diese Woche? Was war denn das mit Gothic (Switch)?

(Switch)? 06:20 Das noch größere Aufregerthema der Woche: Unity. Hagen hat eine neue Theorie zu den Ursachen.

11:38 Jörg zweifelt ein wenig am Nieder-mit-Unity-Hype und hält viele Aussagen zum Thema für Schwarzweiß-Denke oder Sensationalismus.

15:33 Hagen fragt sich, wer ist eigentlich der Schuldige für den Unity-Schlamassel?

16:38 Was ist los? 2023 erschienen schon viele gute Spiele, gleichzeitig vergeht kaum ein Tag ohne Entlassungen oder Schließungen in der Spielebranche.

21:28 Auch GamersGlobal muss 16% der Belegschaft entlassen. Oder… abschneiden!

24:37 Was Hagen am Wochenende vorhat. Es hat mit Steilheit und Wein zu tun. Jörg ist ernsthaft besorgt. Dafür bekommt er noch einige Musiktipps, und damit ihr auch.

28:26 Jörg wird am verlängerten Wochenende viele Kilometer schrubben und Trage- sowie Handwerkertätigkeiten vollbringen.

30:50 Indirekte Auflösung des Anfangssoundeffekts: Jörg befindet sich in der Endphase der Japandoku-Folge 8, deren Umfang alle Grenzen sprengt… und in direkter Korrelation zu den Fotos des Monats August/September steht, irgendwie. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis Montag!

