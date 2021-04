Everspace 2: Erstes großes Update erschienen

Für den Space-Looter-Shooter Everspace 2 (zum Spiele-Check) ist heute das erste große Update namens Union: Contracts/Hinterland erschienen. Der deutsche Entwickler und Publisher Rockfish Games beschert euch auf Steam und GOG einen neuen Gefährten, zusätzliche Haupt- und Nebenstory-Missionen, die Einführung des Schmuggel-Gameplays sowie eine neue Schiffsklasse, Aktivitäten, Herausforderungen, verbessertes Spiel-Balancing und spezielle Ausrüstung mit Set-Boni.

Inhaltlicher Kern des Updates sind drei neue Haupt- und drei Nebenmissionen sowie einige Nebenaktivitäten, die allem im Sternensystem Union stattfinden. Im Rahmen dieser Missionen könnt ihr euch mit dem Schmuggel-Gameplay vertraut machen. Ansprechpartner ist der aus der Erweiterung des Vorgängers, Encounters (zum User-Artikel), bekannte Outlaw Elek. Musikalisch legt Rockfish Games mit vier neuen Musiktiteln für Union, drei Kampf-Themen und einem weiteren Synthwave-Beat für Supralight Travel nach.

Das neue Raumschiff ist ein Bomber, mit dem ihr am besten Raketen und Minen verschießt und auch die berüchtigte ARC-9000-Waffe an Bord habt. Diese Massenvernichtungswaffe könnte euch noch aus dem ersten Teil Everspace bekannt sein. Der Bomber kann außerdem seine Hülle durch das Beschädigen von Gegnern regenerieren.

Michael Schade, der CEO von Rockfish Games, äußert sich zum Update wie folgt:

Everspace 2 hatte bereits im Januar auf Anhieb einen fulminanten Start mit 92% positiven Bewertungen auf Steam. Die initiale Version bietet bereits acht bis zwölf Stunden an Story-Inhalten und doppelt so vielen Nebenaktivitäten, spannenden Geheimnisse und Herausforderungen sowie fünf Schiffsklassen. Unsere Fans waren wirklich begeistert und sind direkt heiß auf mehr. Mit Union: Contracts/Hinterland fügen wir neue, sorgfältig gescriptete Story-Inhalte hinzu, führen komplett neue Gameplay-Mechaniken ein, bieten eine neue Schiffsklasse mit einzigartigem Spielstil und haben viele weitere Schätze in Union versteckt. Ebenso haben wir eine Menge Optimierungen und Verbesserungen am gesamten Spiel vorgenommen. Um all das frisch zu erleben, ermutigen wir EVERSPACE 2 Piloten, von vorn zu beginnen, aber man kann natürlich auch einfach mit dem letzten Spielstand weiterspielen.