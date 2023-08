THQ Nordic Digital Showcase: Heute Abend ab 21:00 Uhr im Livestream

PC Xbox X PS5

Auch wenn THQ Nordic die Teilnahme an der diesjährigen Gamescom (23. bis 27. August 2023) Anfang Juli kurzfristig abgesagt hatte, möchte der österreichische Publisher nicht darauf verzichten, dennoch Neuigkeiten zu aktuell in Entwicklung befindlichen Spielen der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

Aus diesem Grund wird die Embracer-Tochter gut zwei Wochen vor der Spielemesse in Köln, also heute Abend, am Freitag, den 11. August ab 21:00 Uhr deutscher Zeit ein Digital Showcase in Form eines Livestreams übertragen. Ihr könnt die rein digitale Veranstaltung über Twitch, YouTube und Steam oder über die offizielle Website von THQ Nordic verfolgen. Beginnen soll es bereits um 20:45 Uhr mit der Preshow, die vom THQ-Tochterunternehmen Handygames ausgerichtet wird und sich auf Mobile-Titel, Indiegames und kleinere Produktionen fokussieren soll. Die Preshow wird dann nahtlos in den THQ Nordic Digital Showcase 2023 übergehen.

Versprochen werden Info-Updates zum Gothic Remake, Trine 5, Alone in the Dark (Remake) und Last Train Home sowie Neuigkeiten zu Outcast 2 - A New Beginning und wie es mit den kürzlich erschienenen Titeln Jagged Alliance 3 und Remnant 2 weitergeht. Des Weiteren soll es einige Weltpremieren und Überraschungen geben. Ob und wieviel wirklich Neues dabei sein wird, werden wir heute Abend erfahren und es hier auf GamersGlobal für euch begleiten.