Alone in the Dark: Neuer Trailer enthält Kommentare der Hauptdarsteller

Nach mehreren Verschiebungen erscheint am 20. März 2024 das Remake des Survival-Horrortitels Alone in the Dark für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Eine nochmalige Verzögerung ist eher unwahrscheinlich, da der Publisher THQ Nordic einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht und damit zeitgleich die Pre-Order-Phase angekündigt hat.

Neben neuen Spielszenen wird der Trailer zudem von den beiden Hauptdarstellern Jodie Comer (Free Guy) und David Harbour (Stranger Things) kommentiert. Dabei kommt auch der Autor und Game-Director Mikael Hedberg zu Wort.

Wie immer könnt ihr euch den Trailer unterhalb dieser News, diesmal ausschließlich im englischvertonten Original anschauen.