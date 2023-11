Alone in the Dark: Gameplay-Trailer zeigt Erkundung, Dialoge und Kampf

Wo ist Waldo, ohne Licht und mit Jazz

PC Xbox X PS5

THQ Nordic hat einen rund siebenminütigen Gameplay-Trailer zum Reboot von Alone in the Dark mit dem Titel "Wo ist Jeremy?" veröffentlicht. Beim Gesuchten handelt es sich um den Onkel der Protagonistin Emily, die gemeinsam mit Detektiv Edward Carnby das Anwesen Derceto Manor sowie dessen Umland nach Hinweisen auf seinen Verbleib durchsucht.

Der Trailer gibt Eindrücke von der Erkundung im Spiel und dem Kampf gegen Monster. Großen Raum nehmen aber auch die Gespräche ein. Bei einem ist auch zu sehen, wie anders die Begegnung ausfällt, je nachdem ob der Spieler Edward oder Emily spielt.

Alone in the Dark erscheint am 16. Januar 2024 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.