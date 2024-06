Pieces Interactive: Embracer schließt Studio hinter Alone in the Dark

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alone in the Dark ab 29,95 € bei Amazon.de kaufen.

THQ Nordic, das Tochterunternehmen der Embracer Group hat Pieces Interactive, das interne Studio hinter dem Remake des Survival-Horror-Klassikers Alone in the Dark (GG-Test von Benjamin Braun mit Note 7.5) geschlossen. Das Spiel wurde erst Ende März dieses Jahres für PC, PS5 und XSeries veröffentlicht und blieb bezüglich der Verkaufszahlen laut THQ hinter den Erwartungen zurück. Das soll angeblich auch eines der Hauptgründe für die Schließung gewesen sein. Im April bereits musste das schwedische Studio mit zahlreichen Entlassungen fertig werden. Nun wurde endgültig das Licht ausgemacht.

Pieces Interactive wurde 2007 gegründet und war unter anderem für Titel wie Magicka 2 oder Leviathan Warships bekannt. 2017 übernahm THQ Nordic das in Skövde (Schweden) beheimatete Entwicklerteam und beauftragte sie hauptsächlich mit Arbeiten an diversen Erweiterungen für Titan Quest, bis sie schliesslich die Entwicklung des Remakes von Alone in the Dark übernahmen. So reiht sich nun auch Pieces Interactive in die immer länger werdende Liste geschlossener Studios und entlassener kreativer Köpfe aufgrund eklatanter Fehlkalkulationen des Embracer-Managements ein.