Alone in the Dark: Abermalige Verschiebung // Release 20. März 2024

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der neue Veröffentlichungstermin des Remakes von Alone in the Dark für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S ist der 20. März 2024. Es handelt sich bereits um die zweite Verschiebung eines konkreten Release-Datums. Ursprünglich sollte der Titel bereits im Oktober in digitaler und physischer Form erscheinen, wurde dann aber auf Anfang Januar 2024 verlegt. Als Grund gab der Publisher THQ Nordic damals neben der befürchteten starken Konkurrenz im Herbst wie beispielsweise durch Alan Wake 2 (im GG-Test) auch Optimierungsbedarf an. Dieser besteht offensichtlich auch weiterhin, jedoch soll bei dem schwedischen Entwickler Pieces Interactive Crunch während der Weihnachtsfeiertage vermieden werden.

THQ Nordic schreibt dazu:

Das Wohlergehen der Teams hat oberste Priorität, und beide Unternehmen wollen einen möglichen Engpass über die Weihnachtsfeiertage vermeiden. Darüber hinaus wollen THQ Nordic und Pieces Interactive sicherstellen, dass das Spiel die Erwartungen der Community nicht nur erfüllt, sondern übertrifft [...].

Mit dem unter dieser News eingebunden Trailer und eurem weihnachtlichen Plätzchenberg könnt ihr euch die Wartezeit auf Alone in the Dark etwas versüßen.