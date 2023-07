Blizzard-Spiele erscheinen auf Steam // Overwatch 2 macht den Anfang

PC Switch XOne Xbox X PS4

Aktuell führt zum Spielen von Blizzard wie zuletzt Diablo 4 (im Test) kein Weg am hauseigenen Battle.net-Launcher vorbei. Das ändert sich in Zukunft. So sollen "eine Auswahl" an Blizzard-Titeln auch auf Steam verfügbar gemacht werden. Als erstes schlägt in Valves Spiele-Store am 10. August 2023 der F2P-Helden-Shooter Overwatch 2 auf.

Hinsichtlich der Verfügbarkeit der Titel im Battle.net wird sich nichts ändern. "Battle.net wird auch weiterhin Priorität haben", so Blizzard-Präsident Mike Ybarra. In der Pressemeldung heißt es, Spielerinnen und Spieler "müssen Overwatch 2 trotzdem noch mit einem Battle.net-Account verknüpfen, um auf Funktionen wie plattformübergreifendes Spielen zugreifen zu können", auf der bereits verfügbaren Steam-Seite zum Spiel steht allerdings "benötigt Drittanbieter-Account: Battle.net", was eher danach klingt, als wäre wie bisher ein entsprechendes Blizzard-Konto grundlegend verpflichtend zum Spielen.