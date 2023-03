PM: Overwatch 2 x One Punch Man-Crossover: Genos-Genji-Skin enthüllt! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Overwatch 2 schließt sich mit dem weltberühmten Anime One-Punch Man zusammen, um ein Set von sammelbaren Cosmetics ins Spiel zu bringen, die für einen begrenzten Zeitraum vom 7. März bis zum 6. April verfügbar sein werden! Associate Director Aimee Dennet und Art Director Dion Rogers von Overwatch 2 erzählen uns vorab von dieser bahnbrechenden Zusammenarbeit, die die erste für Overwatch 2 ist und den Weg Freimacht für andere aufregende potenzielle IP-Crossovers in der Zukunft des Spiels. Das Team freut sich, den ersten Skin der Zusammenarbeit, die Genos-Genji-Skin, heute hier am PlayStation-Blog zum ersten Mal zu zeigen.

Was hat ausgerechnet One-Punch Man in die Welt von Overwatch gebracht?

[Aimee Dennett, Associate Director, Overwatch 2] im Overwatch-Team sind wir alle total besessen von Anime. so wie unsere Spieler auch, haben wir viel Spaß daran, über Crossover und Gemeinsamkeiten zwischen Charakteren unserer Lieblingssendungen nachzudenken. Doomfist und Saitama passen für uns angesichts ihrer Fähigkeiten sehr natürlich zusammen. sie tragen auch beide Glatze. Und es war sicher kein Hindernis, dass unser Game Director Aaron Keller auch ein großer Fan von One-Punch Man ist.

Genos und Genji haben beide tragische Geschichten – könnt ihr darüber sprechen, ob diese ähnlichen Erfahrungen zum Genos-Genji-Charakter führten oder ob es andere Inspirationen für das Crossover gab?

[Aimee] Die Ähnlichkeiten im Hintergrund von Genos und Genji waren sicher eine Inspirationsquelle. Sie sind beide Menschen, die am Rande des Todes standen und dann von Ärzten ihres jeweiligen Universums gerettet und in Cyborgs verwandelt wurden. Uns gefiel auch, dass sowohl Genji als auch Genos eine starke Beziehung zu ihren Mentoren haben. Wir hatten sogar die Idee, das Zenyatta ein großartiger Saitama sein könnte (er ist auch kahlköpfig!), aber Doomfist war für uns immer die eindeutige Wahl.

Welche Aspekte der Ästhetik und Fähigkeiten von Genos mussten unbedingt in die Welt von Overwatch übertragen werden?

[Dion Rogers, Art Director, Overwatch 2] Genos passte perfekt zu Genji. Die zwei Charaktere sind praktisch Cyborgs und sind sehr ernst und eindringlich. Wir wollten dafür sorgen, das sofort erkennbar ist, dass unsere Charaktere die Helden aus OPM quasi cosplayen.

Die spitzen blonden Haare von Genos waren eine spannende Herausforderung, weil wir beim Annähern an den Stil immer mehr von Genji verloren haben. Unsere Concept Artists wir haben sorgfältig die Ästhetik der beiden Helden kombiniert, ohne dabei einen der Charaktere zu verlieren.

Was was war die Idee dahinter, einen Hybrid-Genos-Genji-Skin zu erschaffen, statt einfach einen vollständigen Genos-Skin?

[Aimee] Blizzard-Spiele haben einen sehr dichten Hintergrund und vollentwickelte Universen – Overwatch ist da keine Ausnahme. Gemäß des Kanons spielt Overwatch auf der Erde. Der Anime One-Punch-Man existiert auf der Erde, also stört es nicht, wenn man OPM im Spiel sieht. Bei unserer ersten großen Zusammenarbeit wollten wir besonders umsichtig vorgehen. Deswegen gefiel uns die Idee, das unsere Helden die anderen Charaktere cosplayen.

Und die Idee macht Spaß, das Genji ein Fan von OPM ist. Er könnte sich in Genos wiedererkennen Und würde diesen Charakter cosplayen. Aber in Zukunft wollen wir auch Gelegenheiten ergreifen, die nicht Canon sind – wie die Overwatch-Dating-Simulation, die zum Valentinstag lief.

Gibt es besondere Details, auf die Fans von One-Punch Man unbedingt achten sollten?

[Aimee] Ja! Fans von One-Punch-Man Werden bestimmt einige witzige Easter Eggs finden. Ich freu mich insbesondere auf die Reaktion auf die Game-Lobby für das Event.

Was war für euch besonders toll daran, dieses Crossover kreativ zu entwickeln?

[Aimee] Ihr seid wahrscheinlich nicht überrascht, das eine Menge Geeks an Overwatch zu arbeiten. Und jeder von uns hat eine Leidenschaft für bestimmte Teile der Popkultur. Es war toll, die Diskussion von Leuten zu hören, die OPM immer toll fanden und Ihren Lieblingsanime in das Ding bringen konnten, an dem sie jeden Tag arbeiten. Es ist auch toll, die Reaktion von Spielern zu sehen, die One-Punch Man lieben! Das fühlt sich an wie ein Gespräch mit unseren Spielern über die Leidenschaften, die wir mit Ihnen teilen.

Können wir uns in Zukunft auf mehr aufregende Overwatch-2-One-Punch-Man-Crossover Freund?

[Aimee] Wir werden sehen! Die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass unsere Spieler sie genießen werden!