Gruseln kann man sich durch so einiges: Horror in Film-, Buch- und Spielform zum Beispiel. Auch durch horrormäßig schlechtes Gehalt oder freche Free-to-Play-Mechaniken kann es einem ganz anders werden. Falls euch nach unterhaltsamen Horror zumute ist, habt ihr hier eine kleine Auswahl. Aber auch etwas Kultur soll nicht zu kurz kommen, zum Beispiel wie VR Stadtführungen bereichern kann. Und nun ohne weitere Vorrede viel Spaß mit den Lesetipps fürs Wochenende!

Das beste Medium zum Gruseln

zeit.de am 31.10.2022 von Matthias Kreienbrink

Zugegeben, ich bin kein großer Horrorfan und dennoch mag ich Spiele wie Resident Evil, besonders in VR. Mit Horrorfilmen kann ich im Großen und Ganzen jedoch gar nichts anfangen. Warum funktioniert Horror vielleicht in Spielen besser als in Filmen und warum gefällt uns das Gruseln im allgemeinen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser Artikel.

Die Waffe hängt noch an einer Nabelschnur. Mit einem letzten Ruck wird sie dem fleischigen Massiv entrissen und liegt nun in der Hand der Spieler. Mit der Waffe kommt das Wissen: Sie sind in dieser grotesken Spielwelt aus Fleisch, Knochen und Elend nicht mehr schutzlos. Sie können sich jetzt wehren. Genauso kommt die andere Gewissheit: Sie werden sich wehren müssen. Der Horror des Spiels Scorn hat gerade erst begonnen.



FREE TO PLAY : Overwatch 2 ist ein Paradebeispiel für Blizzards Geldgier

golem.de am 12.10.2022, von Oliver Nickel

Die Kritik an den aktuellen Free-to-Play-Titeln von Blizzard, zuletzt auch in Podcastform zu finden in den letzten Wochenend-Lesetipps, reißt nicht ab. Seit dem 04.10.22 kann man sich nun bei der kostenlos spielbaren Fortsetzung von Overwatch in den Early Access begeben, jedoch hält sich die Begeisterung für die Form der Monetarisierung bislang in Grenzen. Ist die Kritik berechtigt? Lest diesen Artikel und diskutiert mit uns darüber.

Würde die Führungsebene von Blizzard Entertainment in einem Rollenspiel wie World of Warcraft dargestellt werden, wäre sie sicher eine Gilde goldgieriger Goblins mit dem Titel Bli$$ard €nt€rtainment". Das zeigten Pay-to-Win-Titel wie Diablo Immortal doch mehr als deutlich. Die Lust auf noch mehr Reichtümer überträgt sich nun auch auf Overwatch 2, den Nachfolger des beliebten Teamshooters mit Helden und Fähigkeiten.

„Spaß bei der Arbeit“ zahlt keine Miete

netzpolitik.org am 25.09.2022, von Dom Shott

Immer wieder hört man, dass die Bezahlung im Gamesbereich eher niedrig und unangemessen sein soll. Den Vogel hat jetzt wohl ausgerechnet die USK abgeschossen. Diese sucht SpielsichterInnen, will jedoch nicht wirklich viel für diese Arbeit zahlen.

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) sucht Verstärkung beim Sichten von Computerspielen. Sie ist für die Alterseinschränkungen zuständig und dafür muss jemand die neu erscheinenden Titel spielen. Das Aufgabenfeld der zukünftigen „engagierten SpielesichterInnen“ umschreibt die offizielle Stellenausschreibung so: „Du spielst Computer- und Videospiele, die bei der USK zur Prüfung eingereicht werden und bist damit Teil der technischen und inhaltlichen Vorbereitung des Prüfprozesses eines Spiels.” Dazu gehören jede Menge Aufgaben. Etwa eine “umfassende Sichtung eines Spiels” und “das Verfassen eines schriftlichen Testberichts, der die inhaltlichen Aspekte und jugendschutzrelevanten Faktoren zusammenfasst”.

JAGGED REMAKE – HÖRT AUF MIT DEM MIST!

gamersglobal.de am 07.04.2019, von Michael Hengst

Jörg war vorsichtig optimistisch, dass das nächste Jagged Alliance ein sehr gutes Spiel werden könnte. Auch ich hoffe seit vielen Jahren auf einen würdigen Nachfolger der Reihe. Daher sprach mir diese Kolumne einfach so aus dem Herzen, dass ich sie nochmal aus dem Archiv gekramt habe. Ich hoffe auch Michael Hengst wird sich mit Jagged Alliance 3 anfreunden können.

Liebe Spielehersteller: Nicht jede beliebte Spiele-Marke aus der Frühsteinzeit der Computerspiele braucht auf Biegen und Brechen ein Remake, einen Reboot oder eine hastig gemachte Fortsetzung. Ich kann ja Publisher verstehen, die aus dem herzigen Verkaufsschlager von gestern auch heute noch Kapital schlagen wollen. Aber dabei vergessen sie leider oft, dass – und das gilt insbesondere für heiß geliebte Klassiker – die Symbiose aus Spielvergnügen, Zeitgeist, Genialität und Qualität sich nicht zwingend beliebig oft wiederholen lässt.

Die Stadtführung der Zukunft: Mit VR-Brille den Mauerbau noch einmal miterleben

berliner-zeitung.de am 24.09.2022

VR ist im Spielebereich bislang der große Durchbruch verwehrt geblieben. Wie man an der Ankündigung des UVP der PSVR2 sehen kann, ist es auch noch recht teuer. Das hindert die Fans nicht daran es zu kaufen, stellt jedoch eine Hürde für den Massenmarkt dar. Doch in anderen Bereichen ist VR inzwischen auch angekommen, beispielsweise bei Stadtführungen.

Die Zimmerstraße im Jahr 1986: Alles ist in grelles Scheinwerferlicht getaucht. Der Todestreifen zwischen den verschiedenen Grenzanlagen wirkt trotzdem düster und bedrohlich. Zwei Grenzsoldaten unterhalten sich leise vor einem Wachturm. Irgendwo bellt ein Hund. Hinter der grauen Betonmauer ragen Häuser in die Dunkelheit auf, ihre Fenster leuchten in der Ferne. Dann holt Historikerin Julia Freden uns zurück in die Gegenwart. Wir nehmen die Virtual Reality (VR) Brillen ab. Die Sonne blendet uns, wir stehen wieder in der Zimmerstraße vom Herbst 2022. Außer der Pflastersteinreihe auf der anderen Straßenseite, erinnert kaum noch etwas an die Mauer, die hier einmal stand.

13 krasse Fälle, bei denen Videospiele Ursache für ein Verbrechen waren

der-postillon.com am 14.10.2019

Gaming hatte insbesondere um die 2000er Jahre einen schweren Stand. Oft wurde von den vermeintlichen Killerspielen gesprochen. Umso mehr regt dieser satirische Artikel zum Schmunzeln an.

Immer wieder wird behauptet, dass intensives Gaming zu Kriminalität führen kann. Der Postillon hat recherchiert und präsentiert hier 13 Verbrechen, die durch übermäßigen Videospiel-Konsum ausgelöst wurden

Im Video: Ich ❤ Retrospiele: Roomtour und Kanalvorstellung

Harald Fränkel startet einen Retrokanal auf Youtube und stellt ihn hier vor. Dabei gibts einen Blick in sein nachgebautes Kinderzimmer und einen Ausblick was der geneigte Zuschauer erwarten darf.



