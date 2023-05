Dragon's Dogma 2: Erster Trailer zum Fantasy-Rollenspiel von Capcom

Die Pawns sind wieder los

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bis heute hat der Autor dieser Zeilen positive Erinnerungen an Dragon's Dogma (Test zur erweiterten Fassung Dark Arisen). Das action-lastige Rollenspiel von Capcom konnte unzugänglich und spröde sein, aber es bot unter anderem eine gefährliche Welt und starke Kämpfe, teils gegen große Monster, an denen die eigene Figur sich festklammerte. An großen Feinden wird es auch dem nun über zehn Jahre später in Entwicklung befindlichen Nachfolger nicht fehlen, wie der kürzlich erschienene erste Trailer zu Dragon's Dogma 2 zeigt.

Den kurzen Impressionen zu Kämpfen und Cutscenes ist außerdem zu entnehmen, dass das eigenwillige Pawn-System wohl zurückkehren wird. Im Original erstellte man sich eine zweite Figur, die als besonderer Diener des Helden autonom mitkämpfte. Dazu stockte man seine Party mit Pawns anderer Spieler auf oder verlieh den eigenen, der zum Dank Belohnungen mitbrachte.

Dragon's Dogma 2 soll für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen. Ein Release-Zeitraum wurde noch nicht bekannt gegeben.