Dragon's Dogma 2: Mod gewöhnt Vasallen Dialogzeilen ab

Die Vasallen als KI-gesteuerte Party sind eines der Alleinstellungsmerkmale des Open-World-Rollenspiels Dragon's Dogma 2 (im Test). Den Hauptvasall erstellt ihr selbst, die anderen beiden Gruppenmitglieder sind Hauptbegleiter anderer Spieler, die ihr an Portalen beschwört.

Besagte Vasallen sind nicht auf den Mund gefallen: Sie kommentieren Quests mit besonderen Sätzen oder mit allgemeineren Redewendungen das Spielgeschehen und reden auch miteinander. Manche lieben diese Präsenz der Vasallen, andere hassen sie. Wieder andere lernen sie hassen, wenn ihnen gewisse Sätze zu oft zu Ohren kommen – auch nach dutzenden Stunden sind die Vasallen zum Beispiel vom Konzept "Leiter" noch hellauf begeistert und weisen beinahe euphorisiert auf fast jede hin, die ihnen ins Auge fällt.

Wer sich eher zur Gruppe der PC-Spieler zählt, die gerne Ruhe hätten, der freut sich vermutlich über die neue Mod ShutUpPawns. Wie der Titel sagt, halten die Vasallen (im Englischen: Pawns) damit die Klappe. Genauer gesagt könnt ihr damit eine Liste mit den letzten zehn Sätzen der Begleiterinnen und Begleiter aufrufen und beliebig viele davon auf eine Block-Liste setzen. Dieser Satz und alle Variationen davon werden daraufhin nicht mehr ausgelöst. Es gibt zudem vorgefertigte Listen, die beispielsweise schon alle Leiter- und Truhen-Sätze blockieren.

Voraussetzung ist die Verwendung der Mod REFramework, die Modifizierungen der RE Engine erlaubt, die Dragon's Dogma 2 nutzt. Falls ihr allgemein kein Freund der Vasallen-Kommentare seid, könnt ihr auch innerhalb des Spiels damit umgehen: Zum einen lässt sich in den Optionen die Stimmlautstärke der Vasallen separat herunterregeln, zum anderen könnt ihr die Spezialisierung Aphonit erhalten. Verleiht ihr Aphonit eurer Hauptvasallin oder eurem Hauptvasall, hört ihr diejenigen nur noch bei besonderen Situationen sprechen, ansonsten werden sie schweigen. An großen Riftsteinen in Städten könnt ihr auch gezielt nach Vasallen mit der Spezialisierung Aphonit filtern.