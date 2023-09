Dragon’s Dogma 2 Preview

Teaser Auf der Tokyo Game Show 2023 gab’s zum ersten Mal Spielbares von Capcoms neuem Action-RPG. Stephan Freundorfer wanderte hinter den Kulissen als „Erweckter“ durch die ansehnliche High-Fantasy-Welt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

. Dragon's Dogma wurde bei seinem Erscheinen im Jahr 2012 oft als Dark Souls-artig beschrieben, ging aber trotz hoher Schwierigkeit und einiger ähnlicher Konzepte einen eigenen Weg.

Dragon’s Dogma 2-Präsentation während Capcoms Im Nachfolger haben sich Land und Leute gehörig verändert – das wird nicht nur bei der-Präsentation während Capcoms TGS-Online-Event deutlich, sondern auch in meinen ersten Spielminuten hinter verschlossenen Türen.

Selbst wenn die Diebin gerade einen Überraschungsangriff startet – für die Vasallen gibt es immer irgendwas zu quatschen. Drei Quests stehen für uns Journalisten zur Verfügung, wobei die Wahl der Demo-Aufgabe auch den Heldencharakter bestimmt: Ich könnte als Bogenschützin auf Erkundungstour im Norden der neuen Spielwelt Vermund gehen oder als Dieb auf Monsterjagd im Westen. Ich entscheide mich aber für den Level-15-Krieger, der ein paar Leuten im Osten einer bewaldeten Gebirgslandschaft gegen penetrante Fantasy-Biester beistehen soll.



Neues Volk: die Bestrien

Die Überraschung beim ersten Blick auf den Charakter: In der Plattenrüstung steckt ein nicht-menschlicher Held – eine „Bestrie“, wie das zweite Volk im Spiel heißt, das ein karges Canyon-Land namens Batthal bewohnt. Die Bestrien haben wilde Mähnen und Raubtiergesichter, scheinen sich aber bis auf ein paar Äußerlichkeiten und ihre (so die Präsentation) „einzigartige Kultur“ nicht groß von den Menschen im Spiel zu unterscheiden.



Japanisch-höflich bittet mich die Magier darum, mich per Aura heilen zu dürfen. Gleichberechtigt stellen die Bestrien auch die "Vasallen" (im Englischen: Pawns). So hießen schon im ersten Teil meine bis zu drei Begleiter, die sofort und konstant um mich herumwuseln, mir Hinweise zurufen: „Folge mir“, „Hier gibt es einen tollen Seeblick“. Und die mir bei den bald ausbrechenden Kämpfen bereitwillig zur Hand gehen. Zwar kann ich über das Digikreuz vier explizite Kommandos geben („Los!“, „Zu mir!“, „Wartet!“, „Hilfe!“), was mir aber zumindest beim Probespielen unnötig erscheint. Die drei Mitstreiter, ein Bestrien-Dieb, eine Bestrien-Magierin und eine Menschen-Bogenschützin, machen ihre Sache nämlich fast schon zu gut: Sie stürzen sich auf ein paar hässliche Kobolde, auf die unsere Truppe zufällig im Wald stößt, beharken sie effektiv mit Dolchen, Pfeilen und magischen Geschossen. Hey, darf ich auch mal selbst töten? Damit nicht genug, sammeln die Getreuen nach getaner Arbeit sogar noch die verstreute Beute ein. Sie landet in ihren eigenen, mit einem Maximalgewicht versehenen Taschen, bleibt aber auch über das komfortabel zu bedienende Gemeinschaftsinventar zugänglich.

Flotte und unkomplizierte Kämpfe

Nun gut, ich leiste schon auch meinen Beitrag, als uns weitere Kobolde, Harpyien und menschliche Banditen über den Weg laufen. Aber gefühlt ist die Gefahr für das Leben meiner Spielfigur gering. Das sollte man nicht überbewerten, denn bei einer solchen Demo will man, wenn man nicht From Software heißt, die Journalisten nicht überfordern – vermutlich deshalb der hohe Heldenlevel und der Schauplatz in Nähe der mittelalterlich anmutenden Menschen-Hauptstadt.