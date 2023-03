PM: Das erste BLAST R6 Major in Kopenhagen steht bevor (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 20. März 2023 – Ubisoft® und BLAST gaben heute die Details für das erste BLAST Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Major des Jahres bekannt. Dieses wird vom 24. April bis zu 7. Mai in Kopenhagen, Dänemark, stattfinden.

​

​Mit einem neuen, überarbeiteten Format wird das Event ein Live-Publikum während des Finalwochenendes des Wettbewerbs, vom 5. bis 7. Mai, im Forum Kopenhagen im Herzen der dänischen Hauptstadt begrüßen.

Tickets können ab sofort hier erworben werden: https://www.ticketmaster.dk/blast_r6_major_cph2023

​

​Daten & Orte:

1. Phase: 24. bis 27. April – Hinter verschlossenen Türen.

2. Phase: 29. April bis 3. Mai – Hinter verschlossenen Türen.

3. Phase: 5. bis 7. Mai – Für die Öffentlichkeit im Forum Kopenhagen zugänglich.

Die erste Phase der 2023 Season hat bereits angefangen. In allen neun Spielregionen haben die Teams begonnen, sich für das BLAST R6 Major in Kopenhagen zu qualifizieren. Die besten 24 Teams werden nach Dänemark reisen, wo sie um den Titel, ihren Anteil am Preisgeld von 750.000 USD und um Punkte für die Qualifikation für das Six Invitational 2024 in Brasilien kämpfen werden.

​

​Dänemark hat eine starke Verbindung zum Rainbow Six Siege E-Sport und eine leidenschaftliche Community. Mit dem zweifachen Weltmeister Niclas 'Pengu' Mouritzen und dem jüngsten Gewinner des Six Invitational und MVP des Wettbewerbs, Benjamin 'Benjamaster' Dereli, hat Dänemark bereits Legenden der Szene hervorgebracht.

​

​Das BLAST R6 Major ist eines der größten E-Sport-Events des internationalen Kalenderjahres und wird das erste große Siege-Event in Kopenhagen sein. Das zweite BLAST R6 Major des Jahres 2023 wird im November in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Weitere Informationen über das Format, den Veranstaltungsort sowie den Kartenverkauf gibt es unter: https://rainbow6.com/CopenhagenMajor2023.

​

​Mehr Informationen zu BLAST R6 gibt es unter: http://www.rainbow6.com/esports.

​

​In den Sozialen Medien ist Rainbow Six Siege unter https://twitter.com/R6esports und https://instagram.com/R6esports zu finden.

​

​Die neusten Informationen zu Rainbow Six Siege sowie anderen Ubisoft Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com.