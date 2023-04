PM: Das erste BLAST R6 Major startet am 24. April (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 19. April 2023 – Ubisoft® und BLAST gaben heute bekannt, dass sich die besten Tom Clancy's Rainbow Six® Siege-E-Sport-Teams aus neun Regionen vom 24. April bis zum 7. Mai in Kopenhagen, Dänemark, treffen werden, und um den ersten BLAST R6 Major-Titel und einen Anteil am Gesamtpreispool von 750.000 US-Dollar antreten.

​Das BLAST R6 Major Kopenhagen kommt zum ersten Mal nach Dänemark und bietet in dieser Season ein brandneues Format mit 3 Phasen und 24 teilnehmenden Teams. Die Veranstaltung wird während Phase 3, dem Finalwochenende des Wettbewerbs, vom 5. bis 7. Mai im Forum Kopenhagen im Herzen der dänischen Hauptstadt vor einem Live-Publikum stattfinden. Die Veranstaltung bietet verschiedene Aktivitäten für die Fans vor Ort, darunter einen Merch-Store, einen kostenlosen Spielbereich, einen Retro-Gaming-Bereich, Meet & Greets mit Profiteams und vieles mehr!

Phase 1: 24. bis 27. April ​

​Hier sind die 16 Teams, die sich für Phase 1 des BLAST R6 Major Kopenhagen qualifiziert haben:

In dieser Phase werden Teams aus allen 9 Regionen des BLAST Rainbow Six Circuit gegeneinander antreten, was einzigartige internationale Matchups ermöglicht. Die besten 8 Teams der Phase 1 qualifizieren sich für Phase 2.

Phase 2: 29. April bis 3. Mai

​Zu den besten 8 Teams aus Phase 1 gesellen sich die folgenden 8 Teams, die sich bereits für Phase 2 des Majors qualifiziert haben: ​

Die besten 8 Teams aus Phase 2 qualifizieren sich für Phase 3.

Phase 3: ​ 5. bis 7. Mai

​Phase 3 findet vor einem Live-Publikum im Forum Kopenhagen statt, wo acht Teams in einer Best-of-3-Runde um die Chance auf den Major-Ruhm kämpfen.

​Weitere Details zum Kopenhagen Major, wie z.B. Details zum Wettbewerbsformat, Zeitpläne, Übertragungstalente, Watch Parties, Twitch Drops und mehr, sind im Event Guide zu finden: https://rainbow6.com/CPHMajorGuide

