Rainbow Six Extraction Test+

Teaser Gemeinsam kämpfen bis zu drei Spieler gegen Weltraum-Parasiten vorgehen. Der Spezialtrupp muss die zerstörbare Umgebung ausnutzen und sich vor dem wachsenden schwarzen Parasiten-Befall hüten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Rainbow Six Extraction ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Einige Karten glänzen mit atmosphärischer Lichtstimmung oder interessanten Kulissen wie dieses ulkige UFO-Museum in San Francisco. Es gibt jedoch auch Sub-Zonen, die einen sehr generischen Eindruck hinterlassen.

Missions-Roulette

Dank der UV-Lampe ist das Alien gut zu sehen und mit einen Schuss auf seinen rot leuchtenden Schwachpunkt, bei diesem schwachen Gegnertyp der Kopf, ist die Gefahr neutralisiert.

Spaßige Zerstörung

Die Feinde zerstören die Umgebung, um zu euch zu gelangen. Ihr könnt gezielt dünne Wände oder Dachluken verstärken, um den Gegnerstrom zu lenken. Doch schlagen Gegner Alarm, drängen sie gerne von allen Seiten heran und es wird unübersichtlich.

Ich bin vom Rainbow Six, holt mich hier raus

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Rainbow Six Extraction verwendet Elemente aus dem PvP-Shooter Rainbow Six - Siege wieder, wirkt aber bei weitem nicht wie ein liebloser Aufguss. Wie die Alien-Gefahr gestaltet wurde, sodass eure Entdeckung eine fiese Kettenreaktion auslöst, gefällt mir sehr. Es sorgt für spannende Momente, wenn ich den Alien gerade noch ausschalte, bevor es Alarm schlägt. Extraction schafft dabei den Spagat, ruhiges, taktisches Vorgehen zu fördern, aber flott zu bleiben. Wenn eine handfeste Schießerei ausbricht, wird das Tempo stramm angezogen und ein Run mit allen drei Subzonen dauert selten länger als eine halbe Stunde. Das alles wird getragen von dem aus Siege bekannten, runden Gunplay.



Am besten ist Extraction dabei erwartbar in einem Team mit Bekannten. Auch mit Zufalls-Mitspielern hatte ich spaßige Runden, doch es ist ärgerlich, wenn zwei extrahieren wollen und der dritte mauert oder wenn jemand allein auf weiter Flur ein Missions-Ziel aktiviert, das ein knappes Zeitlimit startet. Auch allein verliert Extraction an Faszination – allein schon, weil es dann so mühsam sein kann, die Karte allein abzugrasen.



Extraction trotz guter Ansätze aber nicht rundum zu gefallen: Es ist einerseits atmosphärisch, wie die Feinde die zerstörbare Umgebung nutzen, andererseits werden Schießereien schnell unübersichtlich, was besonders bei Wellen explodierender Feinde nervig wird. Das Prinzip der Rettungsaktionen sorgt zwar für Abwägung zwischen Risiko und Beute, allerdings macht es gerade den etwas zu langwierigen Fortschritt noch zäher. Wenn dann die Rettung nicht sofort klappt oder nach der Rettung nun der andere entsandte Operator aus der Zone gerettet werden muss, lande ich teils in einer Schleife, in der ich dauernd dieselbe Karte spiele.



Nicht zuletzt können auch die Durchmischung der Zonen, sowie die Zufallselemente bei Aufgaben und Modifikatoren nicht verhindern, dass ich mich an die Missionstypen recht bald gewöhne und sich die Einsätze insgesamt doch recht ähnlich anfühlen. Bei allen Stärken ist Extraction für mich daher kein Shooter-Überflieger geworden. Rainbow Six Extraction verwendet Elemente aus dem PvP-Shooterwieder, wirkt aber bei weitem nicht wie ein liebloser Aufguss. Wie die Alien-Gefahr gestaltet wurde, sodass eure Entdeckung eine fiese Kettenreaktion auslöst, gefällt mir sehr. Es sorgt für spannende Momente, wenn ich den Alien gerade noch ausschalte, bevor es Alarm schlägt. Extraction schafft dabei den Spagat, ruhiges, taktisches Vorgehen zu fördern, aber flott zu bleiben. Wenn eine handfeste Schießerei ausbricht, wird das Tempo stramm angezogen und ein Run mit allen drei Subzonen dauert selten länger als eine halbe Stunde. Das alles wird getragen von dem aus Siege bekannten, runden Gunplay.Am besten ist Extraction dabei erwartbar in einem Team mit Bekannten. Auch mit Zufalls-Mitspielern hatte ich spaßige Runden, doch es ist ärgerlich, wenn zwei extrahieren wollen und der dritte mauert oder wenn jemand allein auf weiter Flur ein Missions-Ziel aktiviert, das ein knappes Zeitlimit startet. Auch allein verliert Extraction an Faszination – allein schon, weil es dann so mühsam sein kann, die Karte allein abzugrasen.Extraction trotz guter Ansätze aber nicht rundum zu gefallen: Es ist einerseits atmosphärisch, wie die Feinde die zerstörbare Umgebung nutzen, andererseits werden Schießereien schnell unübersichtlich, was besonders bei Wellen explodierender Feinde nervig wird. Das Prinzip der Rettungsaktionen sorgt zwar für Abwägung zwischen Risiko und Beute, allerdings macht es gerade den etwas zu langwierigen Fortschritt noch zäher. Wenn dann die Rettung nicht sofort klappt oder nach der Rettung nun der andere entsandte Operator aus der Zone gerettet werden muss, lande ich teils in einer Schleife, in der ich dauernd dieselbe Karte spiele.Nicht zuletzt können auch die Durchmischung der Zonen, sowie die Zufallselemente bei Aufgaben und Modifikatoren nicht verhindern, dass ich mich an die Missionstypen recht bald gewöhne und sich die Einsätze insgesamt doch recht ähnlich anfühlen. Bei allen Stärken ist Extraction für mich daher kein Shooter-Überflieger geworden.

RAINBOW SIX - EXTRACTION PS5

Einstieg/Bedienung Sehr präzise Bedienung

Steuerung bietet viele Anpassungs- und Zugänglichkeitseinstellungen

Einführender VR-Übungsmodus

Studien bieten organischen Anreiz zum Experimentieren mit Ausrüstung

Visuelle Hilfe, um Geräuschquellen zu orten Übungsmodus erlaubt nicht, alle Aufgabentypen kennenzulernen

Anfänglich kaum Auswahl an Waffen und taktischer Aurüstung Spieltiefe/Balance Heimliches Vorgehen oder direkte Konfrontationen in zerstörbarer Kulisse

Kettenreaktion bei Entdeckung und Erfahrungsboni fördern Zusammenspiel

Trotz Fokus auf bedächtiges Vorgehen sind Runden kurz

Bandbreite an Gegnertypen mit eigenen Schwachstellen und Taktiken

Vielfalt an taktischer Ausrüstung

Wechselnde Herausforderungs-Modi und besonders schweres Malestrom Protocol Trotz Zufallselementen fühlen sich Einsätze nach den ersten 10 Stunden recht ähnlich an

Gefechte gegen Gegnermassen werden teils sehr unübersichtlich

Operator zu retten macht anfänglichen Fortschritt zäher und drängt teils zur Wiederholung derselben Karte

Überschaubare Auswahl an Waffen und Waffenteilen

Teils gestaltet sich Suche nach Missionszielen langwierig Grafik/Technik Einige kreative Karten...

Hübsche Grafik

Absolut stabiler technischer Zustand ... aber auch einige sehr generisch gestaltete

Teils KI-Aussetzer bei Gegnern Sound/Sprache Gute deutsche Vertonung und Texte...

Gute Soundkulisse ... bis auf einige seltsam formulierte Missions-Briefings Multiplayer Beim Spiel zu zweit werden Zahl der Gegner sowie manche Aufgabentypen angepasst

Optional Crossplay möglich Schwierigkeit lässt sich beim Schnellen Spiel nicht auswählen, sondern jede Region ist einem Schwierigkeitsgrad zugeordnet

Mit Zufallspartnern meist keine richtige Abstimmung über Flucht, sondern sturer Marsch durch alle Zonen oder ins Verderben

Solo-Spiel passt Herausforderung an einen Spieler an, aber weniger spaßig als Koop 7.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen Gegen Geld können REACT-Credits als Währung für kosmetische Items gekauft werden. Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

Ubisoft Connect

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und VIdeoszenen stammen von GamersGlobalMit(einst angekündigt mit dem Untertitel Quarantine) erscheint ein Spin-off des PvP-Shooters, der sich der daraus bekannten zerstörbaren Umgebung sowie dessen Operators mit ihren Sonderfähigkeiten bedient. Doch statt sich gegenseitig auf die Mütze zu geben, müssen in Extraction bis zu drei Spieler zusammenarbeiten, um einer neuen Bedrohung zu begegnen. Als eine Sojus-Kapsel aus dem Weltraum zurückkehrt, breitet sich an ihrem Landeort Truth or Consequences in New Mexico ein unterirdischer schwarzer Alien-Parasit aus, de auch bald in New York, San Francisco und Alaska riesige schwarze Stacheln aus dem Boden schießen lässt; ebenso wie Nester, die fiese Monster namens Archeaner ausbrüten.Euer Ziel ist es, in abgeriegelte Quarantänezonen voller aggressiver Aliens einzudringen und Missionen zu erfüllen, um mehr über die Bedrohung herauszufinden. Sollten jedoch eure Spezialisten bei der Mission zu Boden gehen und nicht von Team-Mitgliedern zu einem Fluchtpunkt getragen werden, so enden sie als Gefangene der Parasiten und müssen in der nächsten Runde auf derselben Karte gerettet werden. Sorgt die Gefahr für die Spezialisten für Spannung oder eher für Ärger?Jede der oben genannten vier Regionen bietet drei Karten. Die Einsätze auf diesen Karten erstrecken sich wiederum über drei abgetrnnte Subzonen, beispielsweise im Nobel-Wohnkomplex Monolith Gardens das Spa, die hauseigene Bar und drittens die Penthouse-Suites. Bei jedem Einsatz in Monolith Gardens werden dabei nicht nur die Platzierungen von Feinden und Missionszielen gemischt, auch die Reihenfolge der Subzonen variiert. Extraction setzt dabei auf Risiko-Abwägung als Spannung-Element. Die Missionsziele in späteren Abschnitten bringen mehr Erfahrung, allerdings lauern dort auch mehr Gegner. Und während die erste Luftschleuse, die als Verschnaufspunkt zwischen den Sub-Zonen dient, noch Munition, Medkit und weitere Auffrischungs-Objekte enthält, wird der Nachschub in der zweiten Luftschleuse knapper.Die Schleusen sorgen zudem dafür, dass ihr nicht in die vorige Zone zurück könnt. Wenn ihr also in der folgenden Zone merkt, dass ihr doch lieber das Weite sucht, müsst ihr euch noch zum Extraktionspunkt dieses Abschnitts durchschlagen – und dann beim Spiel mit Zufallspartnern hoffen, dass sich nicht jemand weigert, zu gehen. Es gibt zudem den Typ von Trollen, der nicht den Luftschleusen-Schalter drückt, nachdem es die ersten beiden im Team selbiges getan haben, worauf alle rund eine halbe Minute warten müssen, statt dass es sofort weitergeht. Stufe zwei dieses Trollings ist es, einen der anderen Mitspieler zu hauen, um so ohne Worte anzudeuten, in Wahrheit sei der es, der nicht den Knopf drückt. Nicht nur deshalb ist Rainbow Six Extraction – wie andere Titel, in denen enge Zusammenarbeit im Zentrum steht – am besten, wenn ihr mit Freundinnen oder Freunden gemeinsam spielt. Zum Launch zeigt sich Extraction dabei lobenswert frei von Kinderkrankheiten wie Verbindungsabbrüchen.Jede Zone bietet eines von 13 ausgewürfelten Missionszielen, zum Beispiel einen besonderen Feind heimlich auszuschalten oder einen Sprengsatz zu platzieren und zu beschützen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden gibt es dazu steigende Chancen auf Modifikatoren, wie dass Feinde getarnt sind oder dichter Nebel die Sicht einschränkt. Zu Beginn führt euch eine VR-Übungsmission in die grundlegende Steuerung und Spieltaktiken wie das Auskundschaften der Umgebung per Drohne ein. Allerdings sind die drei Ziele dieser VR-Übung immer gleich, sodass ihr erst im Spiel auf die harte Tour lernen müsst, dass beispielsweise beim Aufgabentyp, bei dem ihr drei seismologische Geräte aktivieren sollt, nach Aktivierung des ersten Geräts ein 40-sekündiger Countdown zum Aktivieren der restlichen beiden gestartet wird. Auch wenn diese dann markiert werden, ist es besser, schon vorher den Standort der Ziele zu suchen. Bei diesen Missionstypen kann es besonders in der Kennenlernphase mit den Karten noch recht langwierig werden, die ganzen Räume zu durchkämmen und mitunter im Kreis zu laufen, weil man trotz Karte nicht die Ecke findet, in der das Team noch nicht gesucht hat.Es gibt eine Bandbreite an Feindtypen, von den typischen Nahkämpfern bis hin zu Quälern, die sich zwischen Salven verflüssigen oder Schleichern, die andere Gegner in ihrer Nähe unsichtbar machen. Dazu kommen nette Details, so nutzen Schützen-Archeaner einen ihrer großen Arme, um auf euch zu ballern und halten den anderen vor ihren Kopf, sodass sie sich vor Kopftreffern durch Waffen mit niedriger Durchdringungskraft schützen. Richtig interessant wird die Konfrontation aber durch die Nester. Die sind zunächst passiv, doch sieht euch ein Gegner und schreit, lockt das nicht nur andere Feinde an, sondern aktiviert auch die Nester, die daraufhin Feinde ausspucken und eine schwarze Masse ausbreiten, die euch verlangsamt aber die Aliens stärkt. Wenn ihr also früh entdeckt werdet, lockt ihr auf einen Schlag etliche Feinde an und sorgt im selben Zug für jede Menge Gegner-Nachschub.Rainbow Six Extraction ist daher ein Spiel, das behutsames Vortasten nahelegt, beziehungsweise auf den höheren Schwierigkeitsgraden einfordert. Dabei kommt auch das Zerstörungs-System zum Tragen. Ihr seht dank UV-Lampe Gegner durch dünne Wände. Es macht Spaß, so die Umgebung zu nutzen und Nester oder Feinde vom Nebenraum heraus auszuschalten. Dabei haben mächtigere Feindtypen schwerer zu treffende Schwachpunkte, so dass auch taktische Überlegungen nötig werden, ob das Team alternativ ungesehen für einen Nahkampf-Takedown heranschleichen kann – da hilft zum Beispiel eine gezielte Nebelgranate oder die Tarnfähigkeit von Spezialist Vigil.Heimliches Vorgehen wird dazu durch Bonus-Erfahrungspunkte für Schüsse durch Wände belohnt. Das Markieren von Feinden, die darauf von den Kollegen umgenietet werden, oder der Einsatz von Team-Fähigkeiten schlägt sich auch in Erfahrungspunkten nieder, was auch beim Zusammenspiel mit Zufallspartnern zu Teamplay anregt.Nach dem Ende eines Einsatzes erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die einmal euren Profilrang erhöhen, aber auch die Stufe des individuellen Operators. Die Spezialistin oder der Spezialist schaltet darüber neue Waffen und Verstärkungen seiner Fähigkeiten frei. Aber auch Werte wie die Schadensresistenz steigen, weshalb das Leveln von Spezialisten ratsam ist, um die höheren Schwiergkeitsgrade anzugehen (die jeweils eine Stufen-Empfehlung aussprechen). Die meisten Waffen bieten eine kleine Auswahl an Modifikationen für Lauf und Griff. Da Schalldämpfer den Schaden von Waffen senken und ihr beim Tragen von Personen oder schweren Objekten nur die Nebenwaffe nutzen könnt, gibt es durchaus Raum für Überlegungen trotz der kleinen Auswahl an Wummen und Teilen. Daneben gibt es mit steigendem Profilrang eine wachsende Bandbreite an taktischer Ausrüstung wie Betäubungsgranaten oder mobile Schilde gegen Archaen-Projektile, mit denen das Team sich in Absprache spezialisieren kann.Jede Region bietet für zusätzliche Erfahrungsausbeute sogenannte Studien. Das sind kleine Herausforderungen wie "Töte fünf eingenebelte Archaeaner", die als eine Art erweitertes Tutorial Spiel-Taktiken nahebringen und zum Ausprobieren von Aurüstungsgegenständen reizen. Doch auch mit diesem Kniff schaltet sich neue Ausrüstung recht behäbig frei. Besonders in den ersten Stunden wirkt die Auswahl arg beschränkt. Das gestaltet sich nochmal zäher, wenn ein Operator in einer Mission gefangen wird. Je höher der Level des Vermissten ist, desto mehr wir mein Gesamtrang wieder nach unten gestuft. Wenn ich nun aber eine Rettungsmission auf derselben Karte starte, der zu rettende Operator durch das Auswürfeln der Ziele in der letzten Sub-Zone ist, aber mein Team auf dem Weg so viel einsteckt, dass wir vorher fliehen, dann muss ich noch einmal für den nächsten Rettungsversuch die Karte spielen. Rette ich den Operator, aber spiele weiter und mein aktueller Operator wird wiederum gefangen, bin ich schon wieder mehr oder weniger dazu gedrängt, zum nunmehr vierten Mal in Folge dieselbe Map zu spielen.Allgemein war mindestens in jedem zweiten Einsatz mit zufälligen Partnern das Retten eines Operators auf der Tagesordnung, weswegen dieser Aufgabentyp sehr überrepräsentiert war. Zur Rettung müsst ihr einen "Archaen-Baum" finden (eine schwarze Stachelsäule mit Hand-artigen Auswüchsen). Ein Spieler muss den Spezialisten, der zum Schutz in gelben Staseschaum gehüllt wurde, am Arm vom Baum wegziehen. Das Alien-Gewächs versucht dagegen, sein Opfer zu absorbieren. Damit bei diesem Tauziehen die Spieler gewinnen, müssen die Mitspieler in der nähe verteilte Knotenpunkte abschießen, die über eine Art Nabelschnur rote Energiekugeln an den Baum senden, die am besten auf dem Weg zerschossen werden. Die Umsetzung gestaltet sich dabei recht einfach, wenn das Team zusammenarbeitet, dass auf dem Weg dahin etwas schiefgeht ist wie beschrieben die eigentliche Gefahr – dadurch kommt keine echte Angst, um die Figur auf. Sollte doch das Tauziehen scheitern, verliert die Figur dauerhaft Erfahrungspunkte (Operator auf Maximalstufe 10 sind jedoch dagegen immun, so dass auch das später kein Faktor mehr ist).An euren Profilrang ist übrigens auch die Freischaltung der Regionen abseits von New York und zwei weiterer Spiel-Modi geknüpft: Im einen gibt es wöchentlich wechselnde Herausforderungen mit zusätzlichen Bedingungen. Der andere ist der Profi-Modus Maelstrom Protocoll, in dem ihr ganze neun Sub-Zonen in Folge angehen müsst.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)