PM: Rainbow is Magic kehrt morgen in Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege zurück (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 28. März 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass das bei den Fans beliebte Event "Rainbow is Magic" morgen, am 29. März, bis zum 19. April zum erneut in Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege stattfindet. Das Event ist skurriler denn je und bringt einen brandneuen Spielmodus, einen neuen Archetyp-Mechanismus und neue exklusive Kosmetik-Pakete mit sich.

​

​Der Trailer zu Rainbow is Magic kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​

​Im Spielmodus "Knuffe den Teddy" müssen Spieler:innen nun den freundlichen Meister Bär beschützen und den feindlichen Teddy ausschalten - mit einer weiteren Neuerung: Die Operator werden in verschiedene Typen aufgeteilt, die jeweils über unterschiedliche Ausrüstungen und HP verfügen. Die altbekannte Karte, Präsidentenflugzeug, verfügt nun über Kraftfelder im obersten Stockwerk, unendlichen Respawn und einen zuvor blockierten Bereich, der geräumt wurde. Da es fast keine Leerlaufzeiten gibt, müssen Spieler:innen während des rasanten Gameplays dieses Events am Ball bleiben.

​

​Drei Kategorien bieten verschiedene Kampfstil-Optionen, um ein buntes Gemetzel anzurichten. Der Speedy-Typ verfügt über die Fähigkeit Remah-Ansturm und die Betäubungs-Teddybär-Granate, während der Stronk-Typ einen Schild und die Rauch-Teddybär-Granate bietet; und schließlich gewährt der Flexy-Typ einen Adrenalinschub und eine Explosiv-Teddybär-Granate.

​

​Das Event "Rainbow is Magic" enthält ein exklusives Drohnen-Design im charakteristischen Pack sowie neue Pakete für Buck und Kaid und neue Pakete für die zurückgekehrten Sledge und Thatcher. Außerdem kommen die Pakete für Blackbeard, Smoke, Montagne und Tachanka - einschließlich seines beliebten Einhorns - zurück. Die Spieler:innen werden Zugang zu personalisierten Kopfbedeckungen, Waffen-Designs und Uniformen haben. Die exklusiven, zeitlich begrenzten Anpassungsgegenstände jedes Operators können als Bundles im Shop-Bereich oder über die Event-Packs erworben werden. Collection Packs können auch kostenlos bei der Verbindung und durch das Abschließen wöchentlicher Herausforderungen erlangt werden.

​

​Rainbow Six Siege ist für PlayStation®4, PlayStation®5, die Xbox One-Konsolenfamilie, Xbox Series X | S, Windows PC sowie für Ubisoft+, Ubisofts Abonnementdienst, erhältlich.

Weitere Informationen über das Event: https://rainbow6.com/rainbowismagic.

​

​Weitere Informationen zu Rainbow Six Siege: https://rainbow6.ubisoft.com

​

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 80 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.