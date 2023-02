PM: Ubisoft® & BLAST enthüllen mit „BLAST R6“ den neuen globalen E-Sport-Circuit für Tom Clancy's Rainbow Six® Siege (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 22. Februar 2023 – Ubisoft® enthüllte heute zusammen mit BLAST weitere Details zur Season 2023 von "BLAST R6", dem neuen globalen E-Sport-Circuit für Tom Clancy's Rainbow Six® Siege. BLAST R6 wird in 9 Regionen - Europa, Nordamerika, Brasilien, Japan, Südkorea, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und MENA - stattfinden und in der Woche vom 6. März starten.

Die Enthüllung der Season 2023 ist Teil der mehrjährigen Partnerschaft zwischen BLAST und Ubisoft, die im vergangenen Dezember bekannt gegeben wurde. Gemeinsam werden die Pläne, die Rainbow Six Siege-Esport-Szene zu fördern und auszubauen, umgesetzt.

​

​Reiseziele für internationale Veranstaltungen in Season 2023

​Die BLAST R6 Majors

​Ab 2023 werden die Majors einer völlig neuen Wettbewerbsstruktur folgen, die in 3 Phasen unterteilt ist.

​

​In der 1. Phase werden 16 Teams aus allen 9 Regionen teilnehmen. Am Ende der 1. Phase des Majors steigen die besten 8 Teams in die 2. Phase auf, zusammen mit 8 weiteren Teams, die sich direkt durch herausragende Leistungen in ihren jeweiligen geschlossenen Ligen qualifiziert haben.

​

​In der 2. Phase treten 16 Teams an. Die besten 8 Teams davon qualifizieren sich für die Playoffs und haben die Chance, die BLAST R6 Major Champions der entsprechenden Phase zu werden und einen Teil des Preispools von 750.000 USD zu gewinnen.

Die 9 Regionen und ihre Wege zu den Majors

​Es gibt 2 Wege, sich zu qualifizieren:

Jede Region wird Teams für die Majors qualifizieren:

​Der Circuit jeder Region, einschließlich der Struktur der Opens und geschlossenen Ligen, ist unter folgendem Link detailliert aufgeführt: https://rainbow6.com/BLASTR6

​

​Der Weg zum Six Invitational

​Da BLAST R6 aus 9 Regionen besteht, wird das Punktesystem des Six Invitational angepasst. Somit qualifizieren sich besten 20 Teams am Ende der Season für das Six Invitational.

Regional Punkte sammeln:

Punkte für die Majors:

Am Ende jeder Stage werden die Punkte, die ein Team bei einem Major erzielt, zu den bereits auf regionaler Ebene erzielten Punkten addiert.

​

​Ausführliche Informationen über die Season 2023 von BLAST R6 können hier gefunden werden: https://rainbow6.com/BLASTR6

​

​Darüber hinaus werden die detaillierten Wettbewerbsformate der BLAST R6-Open und -Ligen in allen 9 Regionen sowie der Spieltagskalender, die Spielorte und die Liste der teilnehmenden Teams in den nächsten Updates bekannt gegeben.

​

​

https://twitter.com/R6esports und https://instagram.com/R6esports

About Blast

​We’re on a mission to take esports to the next level of global entertainment. We excite and invite billions of fans to join the esports revolution. We create live and digital experiences - from tournaments that pack out major arenas around the world to

​great content that’s guaranteed to blow your socks off.

​

​We work with some of the world’s best game publishers and brands to elevate their properties into amazing esports experiences - having delivered tournaments, content and shows in a variety of games, including: Counter-Strike, DOTA 2, VALORANT, Apex Legends, FIFA 2022 and Fortnite. The esports entertainment company is known best for BLAST Premier, a worldwide Counter-Strike tournament series where the best teams and biggest superstars fight it out for glory and a multi-million dollar prize pool.

​

​About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

​Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 80 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.