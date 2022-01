Teaser Bei einem Anspiel-Termin konnten wir im Taktik-Shooter die Umgebung strategisch zerlegen und erste Spezialisten an die Alien-Brut verlieren.

Bei dieser Mission müssen wir einen starken Gegner in eine bestimmte Zone locken. Nachdem ich auf den Auslöser drücke, gilt es, den Feind noch kurz aufzuhalten, dann wird er immobilisiert. Allerdings hat er bereits ein Teammitglied zu Boden geschickt.

In die Gefahrenzone

Wir schießen das letzte Alien in der Nähe eines zu rettenden Zivilisten ab, doch dann der Schreckmoment: Der Gegner hinterlässt eine Giftwolke, die beinahe unser Ziel dahinrafft.

Kaputt machen oder kaputt gemacht werden

Meinung: Hagen Gehritz In meiner Anspielzeit hatte ich schon einigen Spaß mit Rainbow Six Extraction. Wenn man erstmal über die mentale Hürde geklettert ist, dass man nun in einem Rainbow Six auf Aliens ballert, kann man kleine, feine Design-Entscheidungen würdigen. 08/15-Terroristen würden nicht aus ekligen Nestern schlüpfen, die zudem eine schwarze Masse in der Umgebung wachsen lassen, die euch verlangsamt. Auf höheren Schwierikeitsgraden orten euch die Archaens sogar, wenn ihr in das glibberige Zeug tretet.



Durch die verschiedenen Anforderungen der Missionsziele und die zahlreichen Gegnertypen ist überlegtes Vorgehen gefragt, um eine Karte komplett abzuschließen. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden kann man entspannter nebeneinander herspielen, doch auf den höheren Stufen wird koordiniertes Teamwork überlebenswichtig. Das tolle Zerstörungs-Feature zieht dabei auch in Extraction noch als Alleinstellungsmerkmal im Bereich der Koop-Shooter – auch wenn das Feature beim Level Design nicht ständig zum Tragen kommt.



Neben vielen Dingen zum Freischalten soll das extraschwere Maelstrom-Protocol als Endgame-Modus Langzeitmotivation bringen, bei dem ihr dann ganze neun Zonen in Folge abschließen müsst. Allerdings ist das Aufteilen der Ziele auf die verschiedenen Zonen doch sehr künstlich und statisch. Da muss sich noch zeigen, ob die Missionstypen in Verbindung mit Zufallsmodifikatoren immer wieder unterhaltsame Runden entstehen oder die Muster der Versatzstücke zu deutlich werden und sich das Gameplay so abnutzt. Nach dem Anspiel-Event bin ich aber nun gespannt auf den Release von Extraction.

Rainbow Six Extraction

Vorläufiges Pro & Contra Höhere Schwierigkeitsgrade erfordern taktisches Zusammenspiel

Sich ausbreitende Alien-Infektion und zerstörbare Umgebung sind tolle Features

Aufrüstbare Waffen mit stark unterschiedlichem Handling Unklar, ob Baukasten-System der Einsätze langfristig nicht zu formelhaft wirkt

Manche Aufgabentypen scheinen ohne passenden Operator kaum machbar Aktuelle Einschätzung Rainbow Six Extraction bietet spaßiges PvE-Gameplay mit dem erprobten Waffenhandling aus Rainbow Six Siege und dessen Zerstörungs-System, dass in dem Koop-Shooter eine besondere Note gibt. Allerdings könnte das Mix-and-Match-Missions-System mit den Einsatzzonen etwas zu formelhaft wirken. Gut Aktueller Stand Demo-Build mit allen Launch-Inhalten

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalIm Jahr 2015 erschienund entwickelte sich stückweise zum langlebigen Multiplayer-Hit mit etlichen Seasons, die weitere Karten, Spezialisten (darunter-Held Sam Fisher) und gewinnträchtige Skins hinzufügten. Seitdem blieb der Name Rainbiw Six mit kompetitiven Schießereien verbunden, da kein neuer Teil folgte, der den Wurzeln der langlebigen Taktik-Shooter-Reihe näher steht. Am 20. Januar 2022 wird mitnun wieder ein neuer Teil der Reihe für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und PC veröffentlicht.Extraction wurde einst alsangekündigt, doch den Namen hat der Zeitgeist auf ungünstige Weise eingeholt. Das Szenario bleibt aber: Der Eingreiftrupp Rainbow Six muss sich mit den Archaens anlegen, einer parasitären Alien-Rasse. Dafür gilt es in kontaminierte Zonen einzudringen und Missionen zu erfüllen, die mal eher nach heimlichem Vorgehen und mal nachFeuer aus allen Rohren verlangen.Extraction ist dabei auf Dreier-Teams ausgerichtet. Der Multiplayer-Fokus bleibt, aber diesmal in Form von PvE-Gameplay. Ich konnte in einem Preview-Demo-Build gemeinsam mit Kollege Dennis ausführlich in das neue Rainbow Six reinspielen und verrate euch, warum sich Freunde von Koop-Taktik-Shootern auf Extraction freuen können – wenn man denn auf eine Story-Kampagne verzichten kann und nicht schon bei der Kreuzung von Rainbow Six und Aliens sofort das Weite sucht.Beim mehrstündigen digitalen Preview-Event von Ubisoft (wobei wir die Demo-Version lokal und nicht via Stream spielten) hatten wir die Wahl zwischen den drei Karten New York, San Francisco und Antarktis. Jede Karte bietet unterschiedliche Ecken und bei jedem Einsatz startet das Team an zufälligen Punkten, wodurch sich unterschiedliche Wege durch die Karten ergeben. Ihr infiltriert stets die von Archaen-Nestern infizierten Orte, um in drei durch Luftschleusen getrennten Zonen je eine Missionen zu erfüllen. Mal müsst ihr einen Zivilisten unbeschadet aus dem Feindgebiet bringen, mal Alien-Proben sammeln, indem ihr bestimmte Feinde durch einen Nahkampf-Takedown ausschaltet und mal Feindwellen an einem Zielpunkt abwehren.Vor Beginn des Einsatzes seht ihr die kommenden Aufgabenstellungen und wählt dann vorab eure Bewaffnung und Gadgets sowie einen von über ein Dutzend Spezialisten, die aus Rainbow Six Siege bekannt sind. Manche von deren Sonderfähigkeiten funktionieren eins zu eins wie im PvP-Shooter, etwa die Heilspritzen von Doc. Vigil wird dagegen durch seine Tarnfähigkeit nicht mehr nur vor Kameras verborgen sondern für kurze Zeit komplett unsichtbar. Solche Fähigkeiten sind gerade für auf Heimlichkeit setzende Aufgaben wichtig, daher sollte sich das Team auch bei der Wahl der Spezialisten absprechen und sich auf die kommenden Aufgaben einstellen.Ihr könnt auch Aufgaben überspringen und per Luftschleuse in die nächste Zone gehen (der Weg zurück wird dabei versperrt) oder aber ihr beendet eine Mission vorzeitig – dafür sind die Levelausgänge in jeder Zone da. Die meisten Erfahrungspunkte gibt es aber für vollumfänglich absolvierte Einsätze. Erfahrung für euer Profil schaltet dabei neue Ballermänner, Waffenanpassungen, Gadgets und mehr frei. Dazu steigen auch die individuellen Operator durch den Einsatz im Level auf und können so die Effektivität ihrer Fähigkeiten steigern, sodass beispielsweise Vigil mit seinem aufgewerteten Skill das ganze Team vor den Feinden verbirgt.In Sachen Gameplay ist die Verwandtschaft zu Rainbow Six Siege glasklar. So lohnt es sich fleißig mit der Drohne die Umgebung abzusuchen und die diversen Gegnertypen zu markieren. Bloater explodieren beispielsweise bei Beschuss, während Spiker Stacheln aus dem Boden schießen lassen, die enorm Schaden anrichten. Vor allem aber ist die zerstörbare Umgebung aus Siege enthalten, was besondere taktische Möglichkeiten bietet, um etwa ein Ziel im Nebenraum durch dünne Wände hindurch auszuschalten. Genauso gut können alarmierte Feinde durch die Decke brechen und euch kalt erwischen.Eine Gemeinheit: Nach jedem Einsatz müssen sich verletzte Operator auf der Ersatzbank erholen, während ihr mit anderen Einheiten loszieht, sonst starten sie nicht mit voller Energie. Schwer verwundete Operator stehen gar nicht zu Wahl, bis sie sich nicht zu einem gewissen Grad regeneriert haben. Das könnte theoretisch dazu führen, dass ein für die Aufgaben sehr nützlicher Charakter bei den Mitspielern A und B nicht verfügbar ist und sich Spieler C dadurch zu einer Figur mit einem Spielstil, der ihm nicht liegt, gedrängt fühlt.Geht eine Figur zweimal zu Boden, wird sie von Feinden in eine Art Kokon gesponnen und muss dann zum Extraktionspunkt getragen werden. Geschieht das nicht oder das Team wird ausgelöscht, sind die Spezialisten Missing in Action und müssen bei der nächsten Mission aus einer der Zonen gerettet werden (wobei jeder Spieler in seiner Ansicht seinen jeweiligen Operator rettet). Gelingt die Rettungsmission nicht, bekommt ihr den Charakter auch wieder, aber er verliert einen Teil seiner Erfahrungspunkte. Ingesamt bietet Extraction dabei 13 Missionstypen zum Launch, wobei darin eingerechnet sind: Ein Bosskampf gegen einen bestimmten Gegner, das Tragen eines zu Boden gegangenen Teammitglieds zum Ausgang als dynamisch aktiviertes Ziel und besagte Aufgabe zur Rettung von Spezialisten, die gefangen genommen wurden.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)