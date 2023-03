The Thaumaturge: Studio hinter Witcher-Remake arbeitet an okkultem RPG

PC

Das von ehemaligen Entwicklern von CD Projekt RED gegründete Studio Fool's Theory arbeitet bekanntermaßen unter kreativer Aufsicht von CD Projekt am Remake vom ersten The Witcher in Form eines Open-World-RPGs (aka Project Canis Majoris).

Kürzlich wurde nun mit dem Ankündigungstrailer von The Thaumaturge zudem ein eigenständiges Rollenspiel von Fool's Theory vorgestellt, das von 11 bit Studios vertrieben wird. Bald darauf wurde ein weitere Trailer mit Gameplay-Szenen nachgelegt, den ihr unter diesen Zeilen eingebunden findet.

The Thaumaturge wird ein isometrisches, Story-getriebenes Rollenspiel, indem ihr als Thaumaturg die Straßen von Warschau im Jahr 1905 erkundet. Dank eurer magischen Begabung könnt ihr sogenannte Salutors sehen und die Kräfte der dämonischen Kreaturen für den Kampf nutzen, oder um die "Gemütszustände und Neigungen" von Menschen zu manipulieren.

Die Steam-Seite verspricht verspricht vollmundig, dass The Thaumaturge "strategische Kämpfe, Charakterentwicklung und Ermittlungsmechaniken völlig neu denkt." Das Rollenspiel wird bei Steam, GOG und auch im Epic Games Store erhältlich sein. Aktuell gibt es jedoch noch keinerlei Angaben, wann der Titel erscheinen soll.