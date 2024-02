The Thaumaturge: Release des dämonischen RPGs auf März 2024 verschoben

PC Xbox X PS5

Wie Entwickler Fool's Theory und Publisher 11 bit in den sozialen Medien bekannt gaben, verschiebt sich der Erscheinungstermin des Rollenspiels The Thaumaturge um knapp zwei Wochen. Statt am 20. Februar erscheint die PC-Version des Titels nun am 4. März 2024 (die Konsolen-Versionen folgen später in diesem Jahr). Die Verschiebung wird mit dem übervollen Release-Kalender Ende Februar begründet. Man wolle dem Spiel "Raum geben, damit ihr es auf die Art genießen könnt, von der wir glauben, dass es sie verdient hat." Die zusätzliche Zeit will das Studio aber auch für Feinschliff nutzen.

In The Thaumaturge spielt ihr den mit Dämonen (den Salutors) paktierenden Magier Wiktor, der aufgrund von Familienangelegenheiten im Jahr 1905 nach Warschau zurückkehrt.