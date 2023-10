The Thaumaturge: Iso-RPG ehemaliger Witcher-Entwickler kommt noch 2023

Next Fest Demo bis 16. Oktober verfügbar

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit The Thaumaturge veröffentlicht das polnische Studio Fool's Theory sein Debüt. Das wurde von ehemaligen Mitwirkenden beim The Witcher-Entwickler CD Projekt RED gegründet. In einem neuen Update gab Fool's Theory nun bekannt, dass im Rahmen des Steam Next Fest bis 16. Oktober 2023 eine Demo von The Thaumaturge spielbar sein wird. Zum anderen steht nun das Erscheinungsdatum von The Thaumaturge fest: Schon am 5. Dezember 2023 erscheint das Iso-RPG auf PC, die Konsolenfassungen sollen Anfang 2024 folgen.

In The Thaumaturge spielt ihr den namensgebenden Magier, der in einem alternativen Warschau des Jahres 1905 Dämonen beschwört, um Kämpfe zu schlagen und die Menschen in der Stadt zu manipulieren.

Das Studio Fool's Theory arbeitet nicht nur an dieser eigenen Marke, sondern verantwortet auch unter Anleitung von CD Projekt RED das Remake des ersten Abenteuers von Hexer Geralt von Riva.