The Thaumaturge: Trailer demonstriert eine Quest im dämonischen Warschau

Von den Machern des Witcher-Remakes

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das unter anderem von ehemaligen Mitgliedern von CD Projekt RED gegründete Studio Fool's Theory hat einen neuen Trailer zum bald erscheinenden isometrischen Rollenspiel The Thaumaturge veröffentlicht, in dem ihr den dämonische Kräfte nutzenden Magier Wiktor durch Warschau im Jahre 1905 einer alternativen Historie steuert.

Der rund siebenminütige Trailer zeigt anhand einer Beispiel-Quest, wie ihr die Umgebung untersucht, Skills einsetzt und Dialog-Entscheidungen trefft, um die Aufgabe zu einem Ende zu führen. Dabei geht es auch nicht ohne Einblick in das Rundenkampfsystem ab.

Neben diesem zweiten Titel des Studios nach dessen Debut-RPG Seven - The Days Long Gone (im Test) entwickelt Fool's Theory außerdem für CD Projekt RED das Open-World-Remake des ersten The Witcher.