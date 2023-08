GC23: The Thaumaturge - Story-Trailer für das okkulte RPG veröffentlicht

PC

The Thaumaturge ist das neue Spiel von Fool's Theory, den Entwicklern, die bereits an dem Remake von The Witcher arbeiten. Das bereits im März dieses Jahres angekündigte Spiel bezeichnen die Macher als Story-getriebenes RPG "voller moralischer Dilemmata".

In The Thaumaturge wird Wiktor, euer alter Ego im Spiel, von seiner Schwester zurück in die alte Heimat Warschau gerufen. Dort haben sich dämonische Kreaturen breit gemacht, die ihr jedoch mit eurer magischen Begabung erkennen sowie ihre Kräfte für unterschiedliche Aktionen nutzen könnt. Der zur gamescom 2023 veröffentlichte Cinematic-Story-Trailer am Ende dieser News führt euch in die Hintergrundgeschichte ein. Einen Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch mit dem Reveal-Trailer verschaffen, der zur Ankündigung des Titels veröffentlicht wurde.

The Thaumaturge soll noch in diesem Jahr digital für PC auf Steam, GOG und im Epic Games Store erscheinen.