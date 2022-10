CD Projekts Canis Majoris ist Witcher-Remake auf Unreal-Engine-5-Basis

PC Xbox X PS5

Heute vor 15 Jahren erschien The Witcher für PC – nun hat CD Projekt Red verkündet, dass sich The Witcher Remake in Arbeit befindet – es handelt sich dabei um das Anfang Oktober als "Canis Majoris" erwähnte Projekt. Das Remake soll "von Grund auf" mit den neuen Tools von CD Projekt Red für die nächste Witcher-Saga entwickelt werden, auf Basis der Unreal Engine 5.

Zuständiges Studio ist das RPG-Studio Fool's Theory, das bereits mit der Entwicklung begonnen hat. Obwohl zum Studio Entwickler gehören, die vorher an The Witcher 2 - Assassins of Kings und The Witcher 3 - Wild Hunt gearbeitet haben, liegt die kreative Aufsicht komplett bei CD Projekt Red. Der Studiochef von CD Projekt Red, Adam Badowski, lobt die Entwickler schon mal: