Kritische Sicherheitslücke in mehreren Nintendo-Titeln entdeckt

Mario Kart 7 besonders betroffen

Nintendo hat in den vergangenen Monaten eine kritische Sicherheitslücke in einigen ihrer älteren Titel gestopft. Das berichtet das Onlineportal Nintendo World Report. Um Opfer der Sicherheitlücke zu werden, reicht offenbar einfaches Onlinespielen aus.

Der so genannte "ENLBufferPwn"-Exploit , der mit 9.8 / 10 (Critical) auf der Skala des Common Vulnerability Scoring System (CVSS) eingestuft wurde, erlaubt es in älteren Nintendo-Spielen wie Mario Kart 7, die Konsole durch einen Angreifer vollständig zu übernehmen. Dabei können auf dem System vorhandene Bezahlinformationen wie Kreditkartendaten ausgelesen werden, oder der Angreifer nutzt Kamera und Mikrofon von 3DS und WiiU zum Aufzeichnen von Video- und Audiodaten. Betroffene Spiele enthalten offenbar kein Limit für übertragene Daten. Diese Übertragungsfunktion ist eigentlich nur für kleine Datenmengen wie beispielsweise das eigene Mii gedacht, aber mangels Limit können nach einer Übernahme so viele Daten übertragen werden wie der Angreifer möchte, ohne das der Nutzer selbst das mitbekommt. Der Twitteruser PabloMK7 veröffentlichte ein Video, in dem der rechts zu sehende 3DS von dem linken 3DS aus übernommen wird.

In der auf Github.com veröffentlichten Sicherheitswarnung sind folgende Spiele aufgeführt:

3DS: Mario Kart 7

Wii U: Splatoon , Mario Kart 8

, Switch: Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Splatoon 2 / 3, Super Mario Maker 2, Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch Sports

Für Mario Kart 7 wurde inzwischen ein Patch auf Version 1.2 veröffentlicht (das erste Update seit über einem Jahrzehnt), und auf der Switch wurden betroffene Spiele entweder im Rahmen anderer Updates oder speziell zum Stopfen des Lecks geflickt. Auf der WiiU scheint sich hingegen noch nichts getan zu haben. Da auf dem 3DS Patches speziell aus dem eShop heruntergeladen werden müssen, könnte es durchaus sein, dass eventuell noch bestehende Sicherheitslücken in anderen Spielen aufgrund der Abschaltung des eShops Ende März gar nicht mehr gestopft werden können. Zumindest für Mario Kart 7 besteht daher akuter Handlungsbedarf.