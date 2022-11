Mario Kart 8 Deluxe: Welle 3 des Booster-Streckenpasses im Dezember

Switch

Mit Vollgas in den Winter geht es bei Welle 3 aus dem Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass, die am 7. Dezember 2022 pünktlich vor den Feiertagen erscheinen soll. Mit weiteren acht Strecken aus früheren Mario Kart-Spielen, wird der ein oder andere Klassiker dem Fun-Racer hinzugefügt. In der Welle enthalten sind Boo Lake aus Mario Kart Super Circuit, Maple Treeway aus Mario Kart Wii, Rainbow Road und Rock Rock Mountain aus Mario Kart 7 sowie Peach Gardens aus Mario Kart DS. Auch Berlin Byways, London Loop und Merry Mountain aus Mario Kart Tour sind dabei.

Ihr erhaltet den DLC, wenn ihr den Booster-Streckenpass kauft. Wer jedoch ein Nintendo- Switch-Online-Abonnement und das Expansion Pack hat, bekommt den DLC zusammen mit Welle 1 und Welle 2 ohne zusätzliche Kosten. Mit Welle 3 sind im Dezember die Hälfte der Inhalte des Booster-Streckenpasses erschienen, der bis Ende 2023 noch weitere drei Wellen und damit 24 Strecken beinhalten soll.