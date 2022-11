Mario Kart 8 Deluxe: Gewinnt 3 Spiel-Pakete mit Booster-Streckenpass [Beendet]

Spiel + Streckenpass und mehr

Danke für eure Einsendungen, in denen ihr von euren Lieblingsstrecken erzählt und Erinnerungen teilt, die ihr mit gewissen Kursen verbindet. Doch nur drei Teilnehmer haben es durch das Losglück auf das Siegertreppchen geschafft und erhalten die Preis-Pakete: Herzlichen Glückwunsch an DavidPM, Hyperbolic und Valeo!

Auf der Nintendo Switch bietet Mario Kart 8 Deluxe seit jeher großen Fun-Racer-Spaß auf 48 kopfverdrehenden Rennpisten. Mit dem Booster-Streckenpass wird diese Anzahl verdoppelt: Welle um Welle finden zwölf frische Cups mit Klassiker-Kursen im neuen Gewand ihren Weg in Mario Kart 8 Deluxe. Zum Beispiel brachte Welle 1 den Schoko-Sumpf aus Mario Kart 64 und Welle 2 führte mit der Eiskreme Eskapade sogar eine brandneue Rennstrecke ein.

Gemeinsam mit Nintendo bieten wir euch die Gelegenheit, eines von drei Preis-Paketen zu gewinnen, mit denen ihr direkt mit Mario, Bowser, Peach & Co. die Reifen qualmen lassen könnt. Damit seid ihr zudem startklar für das Erscheinen der dritten Welle Ende diesen Jahres.

Die drei Gewinner erhalten folgendes Paket:

Mario Kart 8 Deluxe (Physische Version)

Booster-Streckenpass

Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft

Merchandise-Paket

Ihr wollt beim Gewinnspiel dabei sein? Dann verratet uns in den Kommentaren, was eure Lieblings-Strecke aus der gesamten Mario Kart-Reihe ist und was sie so besonders macht.

