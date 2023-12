Multiplayer-Event: Rast mit Jörg und Hagen in Mario Kart 8 [Update]

Meldet euch und seid dabei!

Update:

Die Teilnahmewilligen wurden per PN informiert.

Mit eurer Unterstützung der Weihnachtsaktion 2022 habt ihr ein Multiplayer-Event mit der Redaktion ermöglicht. Das soll nun im Dezember stattfinden. Und zwar wollen sich Hagen und Jörg mit euch auf der Piste messen, im Fun-Racer schlechthin: Mario Kart 8 Deluxe. Wer eine Nintendo Switch sein Eigen nennt (und das tun wohl doch so einige Millionen Menschen), der hat nicht unwahrscheinlich auch diesen Dauer(ver)brenner in seiner Sammlung.

Bis zu zwölf Spieler können im Spiel mit den Karts über die bunten Strecken flitzen – es können also neben Jörg und Hagen bis zu zehn weitere Teilnehmer aus der Community an der Startlinie stehen. Ihr braucht neben Mario Kart 8 Deluxe dafür eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, um im Netz mit anderen spielen zu können. Den Booster-Streckenpass müsst ihr nicht besitzen.

Wie kann ich mitmachen?

Das Event wird voraussichtlich am Abend des 5., 7. oder 8. Dezember 2023 (Di, Do, Fr) stattfinden. Um die Chance zu haben, mit von der Partie zu sein, schreibt schlicht in die Kommentare, dass ihr mitmachen wollt. Dazu habt ihr Zeit bis Freitag, 1. Dezember 2023, um 18 Uhr.

Danach werden alle potentiellen Mitraser per PN für die weitere Organisation angeschrieben. Es wird das Datum gewählt, an dem die meisten Teilnehmenden in einem Terminformular zugesagt haben. Gespielt werden Rennen (also nicht Kampfarena) in einer privaten Lobby – entsprechend werden die bestätigten Teilnehmer vorher Freundesanfragen erhalten. Die Kommunikation untereinander wird entweder per Skype oder per Discord erfolgen.